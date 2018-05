Marš antifašista u Sarajevu prilika je da pokažemo svima da ljude u ovoj zemlji zanima budućnost, jer nju možemo mijenjati i učiniti boljom. Prošlost je takva kakva jeste i šta god o njoj rekli ne možemo je promijeniti i napraviti boljom. Ipak i u takvoj prošlosti imamo puno svijetlih primjera iz kojih možemo učiti.

Foto: 24sata.info

Pobjeda nad fašizmom sigurno je jedan od takvih primjera. Zato pozivam sve ljude iz cijele BiH da dođu sutra u Sarajevo, da zajedno pošaljemo poruku da je antifašizam trajno opredjeljenje ljudi u našoj zemlji i da na tim temeljima gradimo društvo za sve nas, poručio je Nermin Nikšić, predsjednik SDP BiH.

On je na press konferenciji u Banja Luci govorio o Maršu antifašista koji će se održati u Sarajevu 9. maja, na Dan pobjede nad fašizmom. Nikšić je pozvao sve građane BiH da dođu sutra u Sarajevo.



„Ovo je prilika da pokažemo da se svi zajedno moramo boriti i izboriti za pravedno i humano društvo, za zemlju iz koje neće odlaziti naše kćeri i sinovi. Ovo je prilika da pokažemo da velika većina ljudi u BiH dijeli zajedničku viziju da gradimo sretnu i stabilnu zemlju. Zemlju u koju će se ljudi vraćati, a ne iz nje odlaziti“, rekao je Nikšić.



On je naglasio da je puno onih u BiH koji danas nastoje politički profitirati na stalnom dizanju tenzija i stvaranju podjela među ljudima.



„To su ljudi prošlosti, a ne budućnosti. Svi vidimo gdje nas je to dovelo. Dovelo nas je do društva u kojem samo privilegirani pojedinci imaju sve, a velika većina drugih nema ništa. Mi, u SDP-u, želimo pokazati ne samo da može drugačije, već jedino može drugačije. Svi ljudi u ovoj zemlji imaju iste želje. To je da žive od svog rada. Da mogu od svoga rada pristojno živjeti. Školovati svoju djecu. Da žive u poštenom društvu gdje je pravda dostupna svakome, a ne da to bude privilegija moćnika. Žele sretnu budućnost za sebe i svoju djecu. Sve to je moguće, samo ako budemo radili zajedno. Zato su ovakvi događaji, poput sutrašnjeg Marša antifašista u Sarajevu, prilika da se pokaže to zajedništvo“, istaknuo je Nikšić.

(24sata.info)