U vezi sa posljednjim dešavanjima, a sa ciljem objektivnog informisanja javnosti dužni smo pojasniti i objelodaniti neke važne činjenice

"Naime, u prilogu ovog saopštenja dostavljamo e-mail upućen od strane Amre Haračić, zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH gospodinu Mirsadu Kukiću, predsjedniku PDA iz jula mjeseca 2017. godine, te e-mail zastupnice Haračić upućen gospodinu Enveru Bijediću, predsjedniku Kantonalnog odbora SDP-a Tuzlanskog kantona iz januara ove – 2018. godine.

U prvom e-mailu, iz mjeseca jula prošle godine zastupnica Haračić nudi “svoj” (njen!?) mandat na raspolaganje gospodinu Kukiću (tada SDA, danas PDA), navodeći da je već razgovarala o tome sa gospodinom Arapčićem (SDA).

U drugom e-mailu, iz mjeseca januara ove godine – dakle dok je bila član Demokratske fronte (čak i član Nadzornog odbora DF-a!), zastupnica Haračić zahvaljuje gospodinu Enveru Bijediću (SDP) na ugodnom druženju i večeri, te ga informiše da je postupila po njegovim instrukcijama i da će do izbora ona “odraditi svoj dio posla”, te da je Bijedić u pravu za sve što kaže za Komšića, uz izražavanje nade da će uskoro ponoviti ugodno druženje.

Neka javnost sama donese sud o ovome, tako da o bivšoj kolegici Haračić nećemo dalje diskutovati.



Međutim, neprihvatljivo je i licemjerno da kantonalno rukovodstvo SDP-a TK na čelu sa predsjednikom gospodinom Enverom Bijedićem nama fakturiše odgovornost za ugrožavanje zajedničkog djelovanja na predstojećim izborima a istovremeno mjesecima paralelno radi na vrbovanju DF-ovih zastupnika i funkcionera za izvršenje zadataka opstruiranja rada organa DF-a i njihove blokade “iznutra” u ulozi “insajdera” – sve po Bijedićevim instrukcijama i do oktobarskih izbora (kao što se vidi iz predmetnog e-maila), uz trgovinu obećanjima. O tome smo čitavo vrijeme imali informacije te, kao što javnost može da vidi, čak i pisane tragove. Sve do posljednjih dešavanja, a zbog višeg interesa - objedinjavanja svih građanski orjentisanih snaga u najtežoj političkoj situaciji od završetka rata u BiH, te sigurni u snagu organizacije koju smo izgradili nismo imali namjeru da izlazimo u javnost sa ovim, ali i mnogim drugim činjenicama i pisanim dokazima sa kojima raspolažemo, koji govore da slučaj “Haračić” nije incident nego osnova djelovanja pojedinaca iz rukovodstva SDP-a. Kao odgovorni ljudi, nećemo objaviti brojne druge materijale sa kojima raspolažemo – a koji se tiču ovog, ali i drugih slučajeva, lica i situacija, sa nadom da će čestiti dio članstva SDP-a konačno prepoznati nivo manipulacije idejom i poštenim dijelom članstva ove organizacije u režiji beskrupuloznih pojedinaca.



Ovakvo djelovanje neodgovornih pojedinaca i otuđenih centara moći unutar SDP-a itekako ide na ruku političkim opcijama koje otvoreno ili prikriveno rade na podjeli zemlje na nominalno etničke, a stvarno interesno-partijske zone. S tim u vezi, dovoljno je primjetiti da Hrvatski medijski servis – koji je pod punom kontrolom Dragana Ćovića i HDZ-a kontinuirano prati i reklamira istupe kadrova SDP-a, među kojima i gospodina Bijedića, kojima se na neargumentovan način napada Demokratska fronta. Želimo da vjerujemo da to nije koncept djelovanja rukovodstva SDP-a, ali ipak zabrinjava kontinuirano djelovanje pojedinaca, uz prisutnu nervozu i otvoreno neprijateljstvo zbog kandidature gospodina Komšića za člana Predsjedništva. Postavlja se pitanje da li su pojedinci iz rukovodstva SDP-a svjesni posljedica svog djelovanja? Da li je toga svjesno njihovo članstvo i da li podržava naprijed navedeni način ponašanja i vođenja partije? Da li je riječ u prosto o neodgovornosti pojedinaca ili o svjesnoj podršci politici Dragana Čovića i HDZ-a od strane pojedinaca unutar ove partije iz nepoznatih razloga o kojima možemo samo nagađati?



Demokratska fronta se ovim pitanjima neće dalje baviti, ostavljamo to članstvu i organima SDP-a. Mi idemo dalje, ka jačanju vlastite organizacije i čišćenju vlastitih redova od manipulatora, egoista i trgovaca mandatima. Dok je Demokratske fronte bit će i ljevice! Do pobjede! "

