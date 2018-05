Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da, za razliku od predsjednika SDS-a Vukote Govedarice, ne misli da političke poene treba da ubire na tuđoj nesreći, a pogotovo na nečijoj tragediji.

Željka Cvijanović / 24sata.info

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Govedarice da na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske očekuje njeno i prisustvo ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača i da će oni kao "prvopozvani" morati da odgovore na postavljena pitanja u vezi sa smrću 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića, Cvijanovićeva je rekla da mora poručiti Govedarici da predsjednik Vlade nije, kako on kaže, prvopozvani da odgovara na pitanja o kojima treba da se izjasne tužilaštvo i oni koji su za to nadležni.



"Mene interesuje istina, a ne politička debata u situaciji u kojoj je ugašen jedan mladi život, a roditelji pogođeni onim najtežim što se jednom roditelju može desiti. Od institucija očekujem da rade svoj posao, od političara da im to ne otežavaju, a od svakog onog ko je u bilo čemu pogriješio, da za to bude sankcionisan", istakla je premijer Srpske.



Ona je naglasila da Govedarici ne duguje odgovor ni na jedno pitanje na koje treba da odgovori tužilaštvo.



"Što se tiče bezbjednosti uopšte, o tome uvijek treba da se vodi rasprava u institucijama i da se traže načini za unapređenje u toj oblasti i u radu nadležnih institucija. Na toj sjednici ću biti zato što smatram da treba da budem, a ne zato što Vukota Govedarica nešto od mene očekuje, jer me njegova očekivanja ne interesuju", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je navela da što se tiče drugih tema o kojima Govedarica priča i za koje Vlada jeste nadležna, odgovor je već dobio jer su rezultati i makroekonomski pokazatelji demantovali sve ono o čemu on godinama priča, "uključujući i njegove besmislice o nekom finansijskom kolapsu Republike".



"Tom temom ćemo se baviti na drugoj sjednici Narodne skupštine na kojoj će se naći rebalans budžeta i vrlo rado ću dokazati besmisao onog što Govedarica godinama tvrdi. Ali, ako namjerava da ljudsku nesreću pretvara u političku debatu ili da politički zloupotrebljava nečiju tragediju ili da glumi tužioca ili sudiju, samo zato što ima neke političke ambicije, predlažem mu da traži neke druge sagovornike", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je naglasila da bi Govedarica, konačno, morao da nauči šta su nadležnosti koje institucije jer za nekoga ko pretenduje da bude kandidat za predsjednika Republike, to bi bilo više nego poželjno da zna.



"Ali znajući da je sebe za tu poziciju 'preporučio' riječima da je nedovoljno iskusan da ide u Sarajevo, pa će zato biti kandidat za predsjednika Srpske, gubim nadu da će se to i desiti", rekla je Cvijanovićeva, koja je potpredsjednik SNSD-a.



Svako ko ima dokaze o bilo kojem krivičnom djelu, navela je Cvijanovićeva, dužan je da ih predoči nadležnim institucijama, a one su dužne da postupaju u skladu sa zakonom.



"Pravo na istinu o svim okolnostima u vezi sa smrću mladića Davida Dragičevića imaju prvenstveno njegovi roditelji, a potom i ukupna javnost", konstatovala je Cvijanovićeva.





