Visoki predstavnik, Valentin Inzko, nalazi se u Washingtonu i New Yorku, gdje će pred Vijećem sigurnosti UN-a predstaviti 53. redovno izvješće o provedbi mira u Bosni i Hercegovini.

arhiv / 24sata.info

Tijekom svojega posjeta Washingtonu, visoki predstavnik se sastao s višim dužnosnicima američke vlade, uključujući posebnu savjetnicu potpredsjednika Michaela R. Pencea za Europu i Rusiju, Lauru Cowan, te vršitelja dužnosti zamjenika pomoćnika državnoga tajnika, Matthewa Palmera. On je na ovim sastancima informirao sugovornike o trenutačnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.



Visoki predstavnik je naglasio važnost angažmana EU i SAD kako bi pomogli domaćim političarima da dođu do rješenja za provedbu odluke Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić. Visoki predstavnik je dodao da je “ovo pitanje vodeći politički prioritet za domaće aktere. Opći izbori u listopadu, kao i njihovi rezultati, moraju biti provedeni u najboljem redu i bez ometanja kako se BiH ne bi suočila s daljnjim kašnjenjima kada su u pitanju prijeko potrebne reforme.”



Visoki predstavnik je istaknuo i negativnu retoriku koja dodatno truje i otežava ionako napetu predizbornu atmosferu: “U nedostatku iskrene želje da se bave pitanjima koja su od istinskog značenja za svakodnevni život građana, političari siju razdor i koriste štetnu retoriku u nastojanju da dobiju poene u predizbornoj kampanji. Potrebe građana su svima poznate. Oni žele bolji život, ekonomski prosperitet i da im djeca ostanu i rade u BiH“.



Visoki predstavnik će se u New Yorku sastati sa veleposlanicima nekoliko stalnih misija pri UN-u i visokim zvaničnicima UN-a, uključujući i predsjednika Generalne skupštine UN-a Miroslava Lajčaka i generalnu podsekretarku UN-a, Rosemary DiCarlo.



Visoki predstavnik će se, kako je planirano, obratiti Vijeću sigurnosti UN-a u utorak, 8. svibnja.

(24sata.info)