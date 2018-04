"Ugled većine institucija na svim nivoima je urušen. Njega su velikim dijelom srušili i poslanici koji ne mogu da obuzdaju pohlepu za parama", kazao je u intervjuu EuroBlicu predsedavajući Predstavničkog doma BiH Mladen Bosić (SDS).

Arhiv / 24sata.info

"Šta građani da misle kada poslanici uzmu ogromne otpremnine za odlazak u penziju, a onda sutradan ponovo zasnuju radni odnos u Parlamentu?



Ili kada traže da im se iz budžeta plati odlazak na banjsko liječenje, a imaju primanja preko pet hiljada KM", kazao je Bosić, navodeći da u tome, iako ima i drugih, prednjače poslanici SNSD-a.



Komentarišući promjene Izbornog zakona, Bosić naglašava da su pozicije među Bošnjacima i Hrvatima po pitanju izbora članova Predsedništva BiH i Doma naroda Federacije BiH toliko udaljene da je teško očekivati da se može naći dogovor.



"Problem je što je Ustavni sud poništio jedno rešenje, a da nije usvojeno drugo. To samo govori koliko je opasno razvaljivati Dejtonski sporazum, jer je skoro nemoguće postići konsenzus oko bilo kojeg novog sistemskog rješenja", rekao je Bosić.



Mišljenja je da nas čeka izborna kriza koja bi mogla blokirati formiranje nove vlasti.



"Još jednom se pokazalo da Ustavni sud svojim odlukama produkuje krize u BiH, jer su se od tumača Ustava pretvorili u nekoga ko mijenja njegove odredbe", rekao je Bosić.



Kada je u pitanju uvođenje skenera i tvrdnje pojedinih stranaka da bi se pomoću njih mogli „kreirati" rezultati izbora, Bosić kaže da kada je vidio koliko su SNSD i HDZ spremni na sve, pa i da blokiraju rad Doma naroda da se ne usvoje promjene koje bi omogućile regularnije izbore shvatio da je to neophodno.



"Od izborne korupcije i krađe kreće sistemska korupcija u svim drugim oblastima. Svi smo videli onu sliku kada na posljednjim izborima u Rusiji Putin ubacuje svoj glasački listić u skener, a to se radi i u mnogim drugim državama", kazao je Bosić.



Mišljenja je da su u pravu oni koji tvrde da bi se pomoću skenera mogli ''kreirati'' rezultati izbora, ali je to, kako navodi, mnogo lakše nadzirati i spriječiti nego razrađene sisteme krađe koji godinama funkcionišu ovdje.



"Svi znamo za to, ali institucije, prije svega tužilaštva i policija, ne intervenišu da se ne zamjere korumpiranim političarima. Mislim da je tu glavni problem", kazao je Bosić.



Na pitanje kako gleda da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj još uvijek nije izašla sa kandidatom za predsjednika Republike Srpske, Bosić je odgovorio da SNSD funkcioniše tako da će kandidat biti onaj koga Milorad Dodik odredi, a njegov izbor je sigurno, kako kaže, Željka Cvijanović.



"Ona mu je bezrezervno lojalna i to je i bio razlog zašto je postala premijer Republike Srpske, a ne njena sposobnost ili stručnost za tu funkciju. Jedina mogućnost da ona ne bude kandidat je da toliko loše stoji kod glasača da i Dodiku postane jasno da je ne može progurati", smatra Bosić.



Po njemu, zato Dodik odlaže zvaničnu odluku oko kandidata nadajući se da će rejting Cvijanovićeve skočiti.



"To je malo vjerovatno, a sljedeći Dodikov problem je i kako naći drugo ime koje bi imalo šansu protiv Vukote Govedarice", naglasio je Bosić.



Odgovarajući na pitanje da li unutar Saveza za promjene postoje trzavice nakon ultimatuma iz NDP da njihov lider Dragan Čavić treba biti kandidat za premijera RS, Bosić kaže da način na koji pojednini ljudi oko Čavića iznose stavove koji imaju formu ultimatuma, svakako ne doprinosi harmoniji unutar Saveza za promene.



"Nadam se da će shvatiti da ukoliko ne pobijede kandidati SZP za pojedinačne funkcije, neće imati ništa da dele niti traže. Prvo skoči pa reci hop. Ali mislim da to nije pitanje takve prirode, da se ne može naći prihvatljivo rješenje za sve", naveo je Bosić.



Na konstataciju da postoje pojedina tumačenja da je nedavna posjeta Valentine Matvijenko BiH zapravo „testiranje" rivalstva između Rusije i Zapada u BiH i na Balkanu, Bosić je odgovorio:



"Tačno je da su velike političke i vojne sile prisutne ovdje i da se vodi neka vrsta bitke za uticaj", kazao je Bosić, navodeći da ga to brine i smatra da je to velika potencijalna prijetnja za stabilnost u regionu.



"Valjda smo kroz istoriju mogli naučiti da kada se veliki igraju na našem terenu to uvek puca preko naših leđa", kazao je Bosić, ilustrujući to primjerom da "kada se slonovi igraju tu strada trava".



"Dešavanja u Siriji su podsjećanje da je to tako. Da smo pametniji svoje probleme bi rješavali sami u dogovoru i razumjevanju međusobnih interesa. Nažalost, očigledno da nismo dovoljno pametni i vidljivo je da pojedini političari uvlače strane sile kako bi ojačali lične pozicije, bez obzira na opasnosti koje iz toga mogu proizaći", zaključio je Bosić.

(24sata.info / BN)