Posjeta ruske delegacije Sarajevu i Banjoj Luci koju je predvodila Putinova "desna ruka" Valentina Matvijenko, mogla bi u konačnici ipak biti korisna za BiH. Ruskinja je svojim tvrdim, antizapadnim porukama otvorila oči zapadnim liderima i skrenula im pažnju na BiH - državu razapetu izeđu nemarnog Zapada i agresivnog Istoka.

Christian Schwarz-Schilling / 24sata.info

Posjeta ruske delegacije na čelu sa predsjednicom Savjeta Federacije, Gornjeg doma ruskog parlamenta Valentinom Matvijenko Sarajevu i Banjoj Luci podgrijala je stari strah od ruskog uticaja na Balkanu. Nakon otvorene podrške Republici Srpskoj, osude Zapada što podstiče zemlje Balkana na učlanjenje u EU i NATO, čime se „podriva sigurnost i stabilnost“, Valentina Matvijenko je začinila posjetu zvaničnom izjavom da je Rusija i na tim prostorima protiv proširenja NATO-a, piše DW.



"Iako je ovakav stav Kremlja odavno poznat, u BiH on posebno dobija na značaju, jer se radi o zemlji u kojoj su mišljenja o učlanjenju u NATO podijeljena“, kaže prof.dr Klaus Buchenau, koji predaje istoriju jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Regensburgu.



On smatra i da će to “produbiti napetosti između Bošnjaka i Hrvata na jednoj i Srba na drugoj strani“. Mišljenje profesora Buchenaua je da bi svako forsiranje učlanjenja u NATO samo produbilo napetosti: “NATO bi trebao nastupiti diplomatski i sačekati razvoj situacije”.



Bivši CDU-ministar u njemačkoj vladi i bivši visoki predstavnik u BiH Christian Schwarz-Schilling kaže da “NATO u BiH ne može djelovati jer odluku mora donositi većina stanovništva.



"A u BiH većine nema, jer se sve stalno blokira u Domu naroda. OHR je praktično uništen. Sada bi SAD i EU morali iznaći zajedničku poziciju jer tamo može izbiti rat", kaže Schwarz-Schilling koji smatra i da je to razlog za buđenje SAD i EU, koje hitno moraju djelovati.



Profesor Klaus Buchenau smatra da je izjava Valentine Matvijenko da Rusija podržava Dejton, ali da traži zatvaranje OHR-a, protivrječna, jer "ukazuje da Rusija Dejtonski sporazum vidi kao korak za faktičku secesiju bosanskih Srba, a ne kao mogućnost za očuvanje BiH kao zajedničke države.”



I Schwarz-Schilling o tome ima slično mišljenje: “Rusi godinama rade na jačanju svoje pozicije u RS, čiji je konačni cilj otcjepljenje ovog entiteta od BiH".



"Mi smo međutim stalno zatvarali oči. U izvještajima EU su informacije koje govore o tome izbjegavane, u posljednjem se spominje ruska retorika ali to nije retorika već cilj i to Zapad mora konačno shvatiti.”





(SB)