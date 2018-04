Nakon Alije - Bakir, nakon Bakira žena mu Sebija, nakon Sebije...

Foto: Avaz

Tako, čini se, vlast doživljava obitelj Izetbegović, čiji članovi već gotovo tri desetljeća suvereno 'drmaju' bosanskohercegovačkom politikom, pretvarajući zemlju u 'obiteljski biznis'.



Naime, proteklih se dana u kuloarima sve glasnije šapuće kako bi se na predstojećim izborima za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova bošnjačke SDA mogla kandidirati Sebija Izetbegović, inače supruga aktualnog bošnjačkog člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića.



I bila bi to samo još jedna informacija iz susjedstva da spomenuta Sebija nije jedno od najkontroverznijih i najneobičnijih lica koje je turbulentna multietnička i višeentitetska politika Bosne i Hercegovine iznjedrila.



'Napravila je dar-mar'



O samoj Sebiji malo se zna, osim da je rođena u Crnoj Gori, a život provela u Sarajevu, gdje 1982. upoznaje i mladog Bakira, inače sina ratnog lidera BiH Alije Izetbegovića.



Predsjednička snaha magistrirala je medicinu i predaje na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a javnost je za nju donedavno znala dosta malo, jer se politički nije aktivirala, osim kada bi supruga pratila po stranačkim skupovima. No, s obzirom da je Izetbegović najavio da se neće više kandidirati za tu poziciju, čini se da je obitelj morala smisliti način kako da dođe do vlasti i utjecaja. U medije je Sebija dospjela kada je naglo imenovana ravnateljicom Kliničkog univerzitetnog centra u Sarajevu, najveće bolnice u Bosni i Hercegovini. Tu je, govore nam naši sarajevski sugovornici, napravila dar-mar.



"U kratkom roku bolnicu je napustilo pedeset vrhunskih liječnika. Pedeset! Išli smo računati, ako se svaki od njih školovao pet godina i specijalizirao još pet, to je 500 godina obrazovanja koje su napustile sarajevsku bolnicu. To su vrhunski ratni kirurzi, ortopedi, stručnjaci koji možda nisu najbolji na svijetu, ali su svakako najbolje što BiH ima. Da i ne spominjemo da bolnica nema osnovne potrepštine, pa je potpuno apsurdno da bolnici fali gaza, zavoja i igala", kaže naša sugovornica, Sarajka izvrsno upoznata sa stanjem u sarajevskoj bolnici, ali i na političkoj sceni.



O imenovanju Sebije Izetbegović šefom sarajevske bolnice dovoljno govori podatak da je te 2013., kako bi prosvjedovalo protiv takve odluke, na ulice glavnog bosanskohercegovačkog grada izišlo više od deset tisuća ljudi. No, politička je odluka bila čvrsta i Sebija je nastavila obnašati tu dužnost. Počela se potom hvaliti rezultatima.



'Valjda BiH nije toliko jadna'



"Ona stalno govori kako je bolnica izašla iz dugova teških 50 milijuna maraka. Problem je samo što to nikako ne može dokazati. Od 2015. nije podnijela financijska izvješća bolnice, tako da joj moramo vjerovati na riječ", kaže naša sugovornica.



Šuškanja o Sebijinim političkim ambicijama počela su relativno nedavno, kada je Asocijacija žena SDA tražila da i one, što dosad nije bila praksa, imaju pravo predložiti svog kandidata na unutarstranačkim dogovorima tko će biti kandidat na izborima. Od tada Sebija obilazi stranačke skupove i sve je jasnije da ima ozbiljne pretenzije na vrh vlasti u Bosni i Hercegovini. Kakve su joj pritom šanse?



"Nekako želim vjerovati da mi nismo privani, obiteljski biznis, da BiH nije toliko jadna. S druge strane, znam da liječnici sarajevske bolnice Boga mole da joj to uspije, kako bi je skinuli s vrata", zaključuje naša sugovornica.



Da Sebija Izetbegović ne namjerava ostati samo žena u sjeni velikog muškarca pokazala je i kada joj je suprug, valjda na njeno traženje, oformio "Savjet SDA", što je svojevrsna bošnjačka vlada u sjeni. Tako su 2016.lokalni portali zabilježili kako je Sebija, kao ključna figura tog Savjeta, osoba koju se pita za sve. Specijalistica ginekologije tako je navodno izdavala upute što se treba raditi u privredi, financijama, prometu, obrazovanju, obrani, sigurnosti, kulturi, pa čak i u veterinarstvu, za što je - kad bolje razmislimo - ipak najstručnija.



Opći izbori u Bosni i Hercegovini trebali bi se održati u listopadu ove godine. SDA uživa nepokolebljivo povjerenje među stanovnicima bošnjačke nacionalnosti, pa je sasvim izgledno da će BiH, ako SDA tako odluči, i nakon Izetbegovića dobiti Izetbegovića. No ovog puta, a možda je to neki blagi tračak svjetlosti u ovoj, još jednoj balkanskoj priči, izbor Sebije Izetbegović bit će i jačanje pozicije žena unutar bošnjačke SDA, jer upravo će Asocijacija žena biti njena najvažnija politička platforma. Nevjerojatno kako je lako odustati od klasičnog patrijarhalnog društva - samo je potrebno da ti je kandidatkinja supruga.





(100posto.hr)