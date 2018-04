Predstavnici HDZ-a BiH i njihovi sateliti danas su ponovo nedolaskom na sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH spriječili uvođenje mehanizama nadzora izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Na ovaj način HDZ BiH pokazuje da želi spriječiti da isključivo legitimni predstavnici, koji dobiju izbornu podršku građana, budu birani u bh. zakonodavne organe. Ovim je HDZ BiH poslao jasnu poruku da su izborne krađe i falsificiranje izbornih rezultata prioritet, u odnosu na poštivanje stvarne volje naroda.



Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine posebno osuđuje i djelovanje HDZ-a 1990, "tihog igrača" HDZ-a BiH, i njihovog delegata Martina Raguža, koji su se pokazali kao jasni saučesnici u ovom procesu. Licemjernim smatramo postupke ove stranke koja se, s jedne strane, žali na brutalne krađe, a s druge strane, očito koordinira svoje aktivnosti s HDZ-om, kako bi onemogućili uvođenje kontrole izbornog procesa. Današnje prisustvo sjednici Martina Raguža, sigurno uz prethodni „mig“ HDZ-a BiH, nije ništa drugo do zamazivanje očiju javnosti, u kojem se HDZ 1990, koji je zaslužan za blokiranje usvajanja rješenja na prošloj sjednici Doma naroda, sada pokušava amnestirati.



Tražimo od predstavnika međunarodne zajednice, a naročito od predstavnika država članica Vijeća za implementaciju mira, da odmah prekinu svaku saradnju sa onima koji državne institucije svode na sredstvo ostvarenja ličnih interesa.



Ustav BiH nema rješenje za ovakvo omalovažavanje građana i kidnapiranje njihovog temeljnog demokratskog prava na glasanje. Istovremeno, OHR uporno izbjegava da izvršava svoju osnovnu dužnost. Tražimo od Visokog predstavnika Valentina Inzka da, konačno, počne raditi svoj posao, a da prestane sa iskazivanjem zabrinutosti dok posmatra kako uske interesne grupacije građane BiH drže taocima svojih vaninstitucionalnih metoda djelovanja i uzurpiranja javnih dobara i interesa.



Ukoliko i ovi činovi urušavanja parlamentarne demokratije prođu nekažnjeno, jasno je da će dosadašnji generatori haosa, u liku HDZ BiH i njihovih partnera, to shvatiti kao ohrabrenje za dalje urušavanje institucija i priječenje provedbe izborne volje građana i nakon izbora. Oni su to stanje već uredno najavili i svaka tišina domaćih i stranih zvaničnika znači prešutnu saglasnost i podršku tom scenariju.



Za razliku od nacionalističkih stranaka, mi nemamo nikakav problem s tim da u parlamentarnoj proceduri određena rješenja koja predlažemo i ne budu usvojena, ako većina to ne želi, ali nećemo dopustiti da bilo ko sakati državu Bosnu i Hercegovinu i onemogućava parlamentarno djelovanje.



Ako je blokada razvoja ove zemlje prihvatljivo rješenje, mi ćemo spremiti jednako radikalan odgovor i očekujemo, u najmanju ruku, jednaku prešutnu podršku. Nećemo dozvoliti da se bilo ko poigrava sa državom Bosnom i Hercegovinom.







(24sata.info)