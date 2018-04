Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da ustavno-pravna regulacija Republike Srpske nije ni slična Raško-polimskoj oblasti ili Sandžaku, kako je nazivaju Bošnjaci.

arhiv / 24sata.info

Komentarišući izjavu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da poštuje Srbiju, ali najviše voli Sandžak te da to govori povodom izjave Vučića da poštuje BiH, ali da voli Republiku Srpsku, predsjednik Srbije je na konferenciji za novinare u Beogradu istakao da Raško-polimska oblast nije entitet u Srbiji.



Prema njegovim riječima, ne postoji nijedan međunarodno-pravni ugovor koji to reguliše na takav način, a Republika Srpska jeste /entitet/ i bilo bi dobro da je gospodin Zvizdić primijeti.



"Time gospodin Zvizdić možda šalje drugu poruku da bi želio da ni Republika Srpska ne bude ustavno-pravno regulisana na način na koji nije ni oblast o kojoj je govorio. To ne bi bila dobra poruka", ocijenio je Vučić.



On je istakao da "zna šta i koga /Zvizdić/ najviše voli" i poručio mu da tu svoju ljubav iskaže time što će graditi "vrtiće i škole u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i gdje god žele i daju im ime BiH", kao što to čini Srbija "na teritoriji BiH".



Vučić je istakao da bi posebno ljudi u BiH trebalo da budu osjetljivi na "pravljenje ustavno-pravnih jednakosti gdje ih nema, zbog međunarodno-pravnog ugovora kakav je Dejtonski sporazum", kao i "pažljiviji u izjavama".

(SRNA)