Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da bi zbog jačanja međusobnog povjerenja u BiH bilo dobro da bude formirana zajednička komisija entitetskih vlada koja bi utvrdila činjenično stanje o proizvodnji oružja i municije u Federaciji BiH (FBiH), koje je izvan kontrole zajedničkih institucija BiH, ali da ne vjeruje da će to u FBiH prihvatiti.

Milorad Dodik / 24sata.info

- BiH je sastavljena od dva entiteta, tri naroda i to je dejtonska struktura. Vidimo da kod BiH i njenih zajedničkih organa to ne funkcioniše i da to nije ''dejtonska odgovornost''. Zato bi bilo najbolje, zbog jačanja ukupnog povjerenja odnosa u BiH, da se napravi zajednička komisija vlada RS i FBiH i da se izvrši kontrola i inspekcija i u FBiH i u RS i da ta priča splasne - rekao je Dodik novinarima u Tesliću.



Dodik je poručio da ta priča neće nestati arogancijom koju, kako kaže, pokazuju Bošnjaci nedolaskom na zakazanu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta.



- Ta sjednica i nije važna, već da li ima skrivenog oružja ili nema. Očigledno je da ga ima i to treba da bude zaustavljeno - rekao je Dodik.



On je istakao da je u FBiH "projektima međunarodnog faktora" ostalo šest fabrika oružja i municije, a da su u operacijama uništavanja u RS ukinute sve te da zato postoji opravdana zabrinutost.



- Naravno, nismo mi ništa slabiji ili lošiji zbog toga, ali svakako ne bi bilo dobro da neko tajno proizvodi oružje i da ga skladišti, kako to oni kažu, za ''ne daj Bože''. Da li će to u FBiH prihvatiti? Ne vjerujem, ali vjerujem da će naša vlada pristati - naveo je Dodik.



Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH na kojoj je trebalo da se raspravlja o tzv. ratnohuškačkim izjavama člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u vezi s proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije na teritoriju FBiH odgođena je u petak, 20. aprila, zbog nedostatka kvoruma.





(SRNA)