Srbija nema favorita među političkim opcijama u Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica EuroBlicu. Na pitanje da li Aleksandar Vučić ima favorite među političkim opcijama u Republici Srpskoj, Govedarica je odgovorio da nema.

"Predsjednik Vučić me uvjerio da ni na jedan način ne želi da dijeli političke partije na one koje su na vlasti i one koje su opozicija", kazao je Govedarica.



Evidentno je, kaže, da je srpski predsjednik u proteklom vremenu zaista pomogao Republici Srpskoj.



"Vučić je za mir i stabilnost u Republici Srpskoj i u regionu. Apeluje na mirne i tolerantne izbore koji nas čekaju", kazao je Govedarica, dodajući da će oni sigurno biti neizvjesni, a samim tim i političke tenzije će biti veće.

