Predsjednik RS-a Milorad Dodik ne smatra da će mu i Evropska unija uvesti sankcije, na šta su pozivali određeni pojedinci i u američkom kongresu.

Tvrdi da, bio on na američkoj “crnoj listi” ili ne, RS nije imala nikakve posljedice te da je to najvažnije od svega.



Dodik je kritikovao izlaganje Saše Toperića, jednog od učesnika u saslušanju o temi “Naslijeđe Daytona i budućnost Bosne i Hercegovine i zapadnog Balkana” koje je održano u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država.



Toperić je pozvao Kongres SAD-a da podstakne svoje evropske partnere da prate SAD u uvođenju sankcija Miloradu Dodiku, koji svojim izjavama sve više predstavlja prijetnju miru ne samo u BiH već u regionu.



Dodik na to kaže da su daleko ozbiljnije zemlje EU, od ovog prijeloga Toperića, "koji nije ni orginalan".



- Moje informacije govore da se oni nisu slavno proveli i da su kongresmeni i drugi daleko bolje razumijeli situaciju od tih 'frustriranih tipova koji dolaze s prostora BiH..., ustvrdio je, između ostalog, Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci.





