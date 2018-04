Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH došlo je do verbalnog sukoba Damira Arnauta, poslanika SBB-a, i Nikole Lovrinovića, poslanika HDZ-a.

Foto: Avaz

Lovrinović je kazao da svi oni koji tvrde da ima izbornih krađa moraju za to dostaviti i dokaze. U žustrom istupu Lovrinović je povišenim tonom pitao Sašu Magazinoviću (SDP) „koga on predstavlja“ te je ustvrdio da Magazinović „ne predstavlja narod“.



Vidno ljut i iz nekog razloga uznemiren, Lovrinović se okrenuo prema Magazinoviću i nastavio s „držanjem lekcije“ o tome da se ne može pričati o izbornim krađama, kada to nikada nije, kako je kazao Lovrinović, niko ustvrdio, pa čak ni Misija OSCE-a.



Predsjedavajući Doma Mladen Bosić pozvao je učesnike u raspravi na pridržavanje dnevnog reda, no Damir Arnaut, poslanik SBB-a, ukazao je Bosiću na to da je Lovrinović trebao biti opomenut zbog kršenja Kodeksa.



Bosić se saglasio s tom konstatacijom te upozorio sve poslanike na pridržavanje Poslovnika i Kodeksa ponašanja.



No, Lovrinoviću je replicirao Magazinović, koji je kazao da ''ga ne čudi što ga napada čovjek koji zagovara apartheid u BiH i dvije škole pod jednim krovom te čovjek koji veliča ratne zločince...“. Njega je u daljnjoj diskusiji prekinuo Bosić, a na što je Magazinović kazao da će se zaustaviti samo zbog njega, a ne i zbog Lovrinovića.



Lovrinović se ponovo javio za riječ te je kazao da Arnaut brani Magazinovića, a ne i njega, te je zamolio Arnauta da ga ne diskriminira u odnosu na Magazinovića.



- Preporučam se za njegovu zaštitu i da i mene gospodin Arnaut stavi u odbrambenu poziciju jer mene nije stavio pod zaštitu, a ima Poslovnik, ima Kodeks, ja se nadam da će prema svima biti isto primjenjivan - kazao je Lovrinović.



Arnaut je odgovorio Lovrinoviću.



- Gospodine Lovrinoviću, ja ovdje nisam ni pravobranilac ni advokat po službenoj dužnosti, a ja inače biram koga branim. Branio sam Ejupa Ganića, Jovana Divjaka, uspješno, i ponosan sam na to. A ponosan sam što nikada nisam branio Darija Kordića ni Jadranka Prlića, pa neka se i oni žale da su diskriminirani zajedno s vama - uzvratio je Arnaut Lovrinoviću.



(Avaz)