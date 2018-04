Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić večeras je u Dnevniku TV1 govorio o rezultatima Vijeća ministara u prve tri godine mandata, a neizbježno pitanje bilo je i ono o njegovoj eventualnoj kandidaturi ispred SDA za člana Predsjedništva BiH.

Denis Zvizdić / 24sata.info

Zvizdić je odgovarajući na ovo pitanje poručio kako je sve bliže odluci da se uopće ne nađe na listi potencijalnih kandidata SDA za ovu funkciju, i dodao kako to za njega u ovom trenutku nije prioritet.



- Posvećen sam poslu i obavezama na funkciji predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH. Moj cilj nije bio da radim ovaj posao da bi poslije njega dobio neku drugu funkciju, nego mi je bio cilj da ostvarimo napradak BiH o kojem sam izvjestio na današnjem pressu. Ja u ime Vijeća ministara i u ime mojih kolega sam zaista ponosan na ono što smo uradili. Kada govorimo o kandidaturi, još uvijek unutar SDA nismo definirali niti jasne procedure, niti konačnu listu, rekao je Zvizdić i nastavio:



- Sami ste svjedoci da se ta lista potencijalnih kandidata stalno mijenja, na njoj je nekad pet ljudi, nekad šest, četiri, tri i tako dalje. Procedure koje su najavljene po meni nisu dovoljno efikasne, ja mislim da one slabe neophodno jedinstvo SDA i slabe ukupan kapacitet kandidata SDA za člana Predsjedništva BIH. Zbog toga mogu reći da sam sve manje zainteresiran uopće za tu funkciju, i vrlo blizu sam odluci da na neki način uopće ne budem kandidat na samoj listi potencijalnih kandidata, jer usitinu ne bih htio niti želio učestvovati u procesu za koji sam ubijeđen da će oslabiti SDA.



On je rekao da je slogan SDA i dalje “U jedinstvu je snaga”, a da bi takav proces na neki način mogao oslabiti sam kapacitet kandidata.



- Kandidat mora imati nepodijeljenu i čvrstu podršku SDA, koja mora biti toliko snažna da on svojim autoritetom , svojim programom, činjenicom da je prodržavno, proevropski usmjeren, može privući glasove ne samo SDA nego i svih građana BIH koji je doživljavaju svojom državom i koji žele prosperitet I stabilnost u BIH. Nisam još donio konačnu odluku, ali pred nama je vrlo kratko vrijeme unutar kojeg ćemo donijeti potrebne odluke, rekao je Zvizdić.





