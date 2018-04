Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić rekao je da tokom svog mandata nije dao nijednu saglasnost za imenovanje stranih sudija u Ustavni sud BiH, za razliku od njegovog prethodnika Nebojše Radmanovića iz SNSD-a, koji je, kako kaže, tu saglasnost davao redovno.

"Osim toga, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je sa svojim partnerom Draganom Čovićem obećao zakon o Ustavnom sudu. Čekam da vidim tekst prijedloga tog zakona. Očigledno je da Dodik, napadajući mene, svaki put samo prebacuje svoja neispunjena obećanja, u nedostatku boljih ideja", rekao je Ivanić Srni reagujući na izjavu predsjednika RS-a da organi BiH, prije svega Predsjedništvo BiH, ništa nisu uradili u vezi sa donošenjem zakona o Ustavnom sudu BiH.



On je naveo da predizborna kampanja počinje tek za nekoliko mjeseci i da se nada da će "Dodik do tada imati pametnija posla".



Dodik je danas u Modriči rekao novnarima da je Republika Srpska ranije tražila da se donese zakon o Ustavnom sudu BiH, čime bi bilo riješeno pitanje stranih sudija u ovom sudu.



"U narednoj godini mora da se riješi pitanje Ustavnog suda BiH i to može samo aktivnom ulogom članova Predsjedništva BiH, parlamenta BiH i entitetskih vlada, prije svega Vlade Srpske i Narodne skupštine Srpske. To će biti jedan od prioriteta i od toga nismo odustali", istako je Dodik.



On je naveo da su predstavnici RS-a u zajedničkim institucijama mogli da odbiju stavljanje na dnevni red bilo kojeg drugog pitanja, dok ovo ne bude riješeno.



"Drugog načina nema. Ovako vidimo Ivanić propušta sve, i što je u interesu muslimana - može na dnevni red, a što je u interesu Srba - ne može i onda kažu Dodik je strog, a Ivanić je navodno tolerantan. Ovdje nije riječ o tome, već o zaštiti srpskih nacionalnih interesa", istakao je Dodik.

