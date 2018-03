Predstavnici kantonalnih odbora Naše stranke i Socijaldemokratske partije BiH u Tuzlanskom kantonu potpisali su danas dokument pod nazivom "Saglasnost oko razgovora u vezi s programskom i postizbornom saradnjom građanskih stranaka u Tuzlanskom kantonu".

Predsjednik Regionalnog odbora Naše stranke u Tuzlanskom kantonu Mirsad Čamdžić rekao je da, budući da je do sada bilo nemoguće postići bilo kakav dogovor na nivou države i Federacije BiH, da u Tuzlanskom kantonu rade ono što mogu.



- Sporazum favorizira korektnost građanski opredijeljenih stranaka u toku predizborne kampanje i postizbornu saradnju prema postignutim rezultatima - dodao je Čamdžić.



Na pitanje novinara da li taj dokument predstavlja koaliciju, Čamdžić je odgovorio da ne predstavlja, te da Naša stranka ide sa svojim listama.



- Cilj Sporazuma je relaksirati građanski opredijeljene birače u Tuzlanskom kantonu i promovisati tri principa koji će dominirati nakon oktobra prilikom izbora ljudi na funkcije u vlasti, ali i generalno na javne funkcije ukoliko mi budemo vlast, a to su: stručnost, profesionalna kompetentnost i poštivanje konkursne procedure - naveo je Čamdžić.



Inicijator razgovora među građanski orijentiranim partijama koji su doveli do današnjeg potpisivanja Saglasnoti bio je Selim Bešlagić iz Naše stranke koji je istakao da su stručnost, komeptentnost i konkurs tri najznačajnija principa o kojima želi govoriti.



- Do sada ni u jednom javnom preduzeću niko nije postavljen na osmovu tih kriterija niti je bilo ko odgovarao za loše upravljanje. Nema više stranački podobnih, od oktobra ništa neće biti kao što je bilo - tvrdi Bešlagić, saopćeno je iz Naše stranke.





