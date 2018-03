Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak optužio je danas Savez nezavsnih socijaldemokrata (SNSD) i Milorada Dodika da „manipulišu“ građanima, od kojih žele da sakriju da su predstavnici te stranke donosili odluke o podršci NATO savezu.

Tvrdi da se Milorad Dodik 2010. godine predstavio tadašnjoj američkoj sekretarki Hillary Clinton, tako što je rekao da je "predsjednik jedine srpske stranke koja je za NATO savez".



- O tome postoji zabilješka i svjedoci koji su bili tu, kada se otvarala nova Ambasada SAD-a u Sarajevu - rekao je Crnadak podsjetivši da su sve odluke o MAP-u donijeli kadrovi SNSD-a, a nakon što je Srbija donijela odluku o vojnoj neutralnosti.



Za Strategiju vanjske politike, koju je usvojilo Predsjedništvo BiH, a kritikovao entitetski predsjednik Milorad Dodik kao štetnu za RS, Crnadak je rekao da je to dobar dokument, koji poštuje interese RS-a, članstvo BiH u EU, regionalnu saradnju i partnerstvo s NATO savezom, na način sličan onom kako to radi Srbija.



- U strategiju nije ubačeno ni jedno slovo iza kojeg nisu ranije stali predstavnici RS-a, svi iz SNSD-a. Oni koji su pisali odgovore uime institucija RS-a na ovu strategiju kao da nisu pročitali ni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ni odgovore na Upitnik Evropske komisije, ni novu startegiju EU prema zapadanom Balkanu. Ili su sve to pročitali i znaju šta piše, ali su od svega napravili jednu veliku manipulaciju samo da bi pokušali da naštete Mladenu Ivaniću, kao aktulenom i budućem članu Predsjedništva BiH - ustvrdio je Crnadak.



Tvrdi da je Dodik spreman da žrtvuje i nešto što je dobro za RS, samo da to ne bi bilo pripisano Mladenu Ivaniću i njemu.



- Nažalost, danas je vanjska politika RS-a izolacija i konflikt - rekao je ministar vanjskih poslova BiH ističući da bi interes RS-a trebalo da bude očuvanje pozicije unutar BiH i da međunarodno ojača, na mudar način, bez sukoba sa svima.



Istakao je da se BiH nije pridružila nikakvim sankcijama protiv Rusije, niti će to uraditi.





