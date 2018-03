SDA pokazuje da se u potpunosti vraća izvornim, programskim i strateškim ciljevima. Mi ćemo nastaviti i dalje provoditi ovaj proces koji je bio aktuelan posljednjih mjeseci, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH i potpredsjednik Stranke demokratske akcije, komentarišući svoju izjavu da se u "SDA događa hidžama odnosno čišćenje".

U kojoj su fazi predani odgovori na Upitnik Evropske komisije?



"To je bila kruna trogodišnjeg rada Vijeća ministara BiH, jer su zadnje tri godine bile najuspješnije i najznačajnije evropske godine BiH. Na kraju smo završili najzahtjevniju fazu, a to je Upitnik EK na kojem je radilo 1.600 državnih službenika i koji u konačnici ima 20.000 stranica jednoglasno usaglašenih materijala koji daju generalnu sliku stanja u BiH", rekao je Zvizdić i istakao da očekuje i dodatna pitanja kao što su dobile i druge članice EU", odgovorio je Zvizdić.



On je kazao da očekuje kandidatski status BiH do kraja ove ili početkom naredne godine.



"Vjerovatno ne dok se izbori ne završe, ali ga očekujemo do kraja ove ili početkom naredne godine", dodao je Zvizdić.



"U izradi Upitnika nije bilo potrebe za postizanjem bilo kakvih spajanja različitih stavova. Riječ je o aktuelnom stanju u BiH. Upitnik nije ustav niti zakon, upitnikom se ništa ne može promijeniti niti prejudicirati bilo kakvo buduće rješenje. Kroz odgovore institucija želi se imati pregled stanja u BiH i nije zahtijevao nikakve kompromise koji bi išli na štetu BiH."



Nešto prije toga predstavljena je i Strategija EU za zemlje Zapadnog Balkana. Da li će BiH kaskati za Srbijom i Crnom Gorom na putu ka EU?



"Mi smo nažalost dragocjeno vrijeme izgubili od 2008. do 2015. godine kada nije napravljena niti jedna ozbiljna aktivnost na putu evropskih integracija. To trebaju odgovoriti oni koji su u tom periodu vodili integracijske procese. Mi smo za tri godine uspjeli završiti sve evropske obaveze i aktivnosti. Dobivanje kandidatskog statusa nas vraća na tračnice koje vode ka EU, na BiH, posebno na budućoj strukturi vlasti, će biti da izlobira da BiH što prije otvori pregovaračka poglavlja čime ćemo imati isti ritam integracija kao zemlje u susjedstvu. Ako nastavimo raditi aktivno kao prethodne tri godine bićemo u mogućnosti i da preteknemo naše susjede. Ja sam, pored toga što se bavim politikom, po vokaciji inžinjer i razmišljam o svim procesima da je 2+2 zaista 4 i vodim se isključivo činjenicama i argumentima", dodao je Zvizdić.



Da li će doći do izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine?



"To nije jedina tema oko koje se ne može postići puni koncenzus u BiH, ali je najaktuelnija. Mi moramo ostati posvećeni evropskim integracijama, ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta. U svakoj od stranaka, pa tako i u SDA, je formiran tim koji se usko bavi izmjenama Izbornog zakona. Mora se naći rješenje koje će biti balans između etničkoga i građanskog, konačno mora biti implementirana presuda Sejdić-Finci i mora se pronaći neko rješenje, jer se nema mnogo vremena. Pozitivno je da u taj proces bude uključena i Međunarodna zajednica i mislim da svi moraju na neki način izaći iz svojih rovova i pronaći rješenje sa kojim ćemo relaksirano ući u izbornu kampanju."



Izbori se bliže... Da li ćete biti kandidat SDA za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH?



"Lista se stalno mijenja i povećava. SDA je zaista oštećena činjenicom da zbog ustavne odredbe predsjednik Bakir Izetbegović ne može ponovo biti kandidat, jer da može već danas bi mogli proglasiti ko će biti bošnjački član Predsjedništva. Imajući u vidu posljednji skup SDA sasvim sam siguran da bi bilo ovako kako sam kazao", smatra Zvizdić.



Iako je često pominjan kao kandidat, ističe da nema velike intencije za tu funkciju.



"To jeste čast, ali što se mene tiče neće biti unutrašnje utakmice unutar SDA. Imamo puno kvalitetnih ljudi, imamo ljude koji imaju dugogodišnje parlamentarno i političko iskustvo kao što su gospodin Džaferović i gospodin Genjac i ima logike da oni krunišu svoju karijeru kandidaturom za člana Predsjedništva BiH. Ja ću čak i predložiti neko od imena koje sam pomenuo."



Da li će Sebija Izetbegović biti kandidat za pomenutu funkciju?



"Priča o toj kandidaturi mi izaziva bezrazložnu diskusiju unutar medijskog prostora. SDA će izabrati osobu koja će poštovati programske principe SDA. Snaga SDA je u ideji i ljudima koji će nastaviti na realizaciji ključnog cilja, očuvanja cjelovite BiH i onoga što obilježava BiH. Svako ko može iznijeti takav zadatak i ponijeti tu časnu funkciju. Zašto ne bi mogla biti i ona, ali to će odlučiti organi stranke."



Nakon predaje Upitnika EK, Zvizdić je imao mnogo aktivnosti od službenih posjeta do učešća na samitima.



"BiH ima podršku i na zapadu i na istoku zbog časne prošlosti i zato što dominantno želimo očuvati bit BiH, kao jedne višenacionalne zajednice i sjecišta kultura različitih civilizacija, naroda i građana. Bitno je da budemo prisutni na svim međunarodnim konferencija, da razgovaramo sa liderima Evrope i svijeta i da im objašnjavamo realnu situaciju u BiH. Ne smijemo pobjeći od istine da u BiH postoje dva koncepta, proevropske sange koje žele vidjeti BiH kao članicu NATO pakta i u Evropi, ali i one koji bi željeli vidjeti daleko veći utjecaj nekih drugih regionalnih sfera u BiH", kazao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Kako komentarišete nedavnu posjetu Noćnih vukova Bosni i Hercegovini. Da li je to opasnost ili kulturna i prijateljska posjeta Republici Srpskoj?



"Posjeta svih organizacija koje šalju poruke kakve smo imali priliku čuti od Noćnih vukova ili Srbske časti, koji na svojim Facebook stranicama prikazuju slike sa oružjem, radikalnim porukama, koji glorificiraju ratne zločince ili koriste simbole koji vrijeđaju druge naroda, zaista izazivaju nervozu u BiH. Svaka vrsta takve pojave ili prijetnje izaziva dodatne tenzije, a u prilog tome ide činjenica o nabavci oružja u RS."





(N1)