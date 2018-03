Mlada zvornička muzička umjetnica Ljubinka Kulišić, objavila je na društvenim mrežama da planira da se kandiduje za srpskog člana Predsjedništva BiH, što je mnoge njene pratioce na Fejsbuku iznenadilo.

Cilj njene kampanje je da ukaže na probleme mladih ljudi u Republici Srskoj. Za “Spskainfo.com”, portal „EuroBlica“ navodi da smatra da obrazovani mladi ljudi treba da imaju želju da napreduju, a njena osnovna poruka je da niko ne treba da se plaši političkih ucjena ili pritisaka i da svako ko ima kvalitet treba da se bori za mjesto koje mu u društvu pripada.



Ljubinka Kulišić (27), koja trenutno radi u Osnovnoj školi „Nikola Tesla” u Pilici kod Zvornika, mjenjajući nastavnika koji je na bolovanju, na ovaj korak se odlučila nakon što je doživjela poniženja nakon završetka obrazovanja i povratka u svoj rodni grad. Završila je Muzičku akademiju u Luganu i master u muzičkom izvođenju, te se usavršavala još godinu dana za muzičku pedagogiju u Švajcarskoj i završila jednu godinu doktorata u muzičkom izvođenju na Univerzitetu u Torontu, kao asistent moderne muzike.



– Povratkom u Zvornik doživjela sam razočaranje. Od problema zaposljenja do činjenice da ni lokalna vlast, inspektori kao ni ministri ne reaguju na probleme na koje sam ukazala. Dakle, shvatila sam da za malog, običnog čovjeka zakon ne postoji. Još uvijek nisam odlučila da li ću zvanično da se kandidujem, ali smo pokrenuli jednu takvu ideju na društvenim mrežama – kaže Kulišićeva. Dodaje da će, ukoliko se kandiduje, ukazati na sve probleme mladih i obrazovanih ljudi u Republici Srpskoj.



– Ja znam da imam kvalitet i to je razlog da se borim za ostvarenje svojih ciljeva. Smatram da zaslužujem bolje od toga da budem u nekoj stranci da bih dobila posao, a mladi ljudi žele najviše to, da konkurišu i znanjem dođu do posla – navodi Kulišićeva.



Prema njenim rečima, kampanja bi se najviše vodila preko društvenih mreža.



– Na mojoj stranici je vidljivo da su mladi ljudi zastrašeni i da se boje da pruže podršku, te su zbog toga dosta distancirani. Čini mi se da mnogi imaju cilj da se ubace na neko sigurno mjesto i da ćute, a oni koji su na pozicijama upravljanja preko takvih ljudi kontrolišu sve i ne dozvoljavaju da na posao dolaze sposobniji od njih čime mogu da zadrže svoju poziciju. Mladima nedostaje samorazvoja i ambicije. Zadovoljavaju se osrednjim stvarima – kaže Kulišićeva. Ističe da je obavještena o svim načinima dosadašnjih političkih kampanja, ali ona ne planira da se bavi takvim načinom borbe za glasove jer bi to bilo ponižavajuće za nju i ljude koji je prate.



– Moj prioritetni cilj je da ukažem na sve društvene anomalije i probleme mladih ljudi, koji samo žele život dostojan čovjeka, da imaju mogućnost zaposlenja i napredovanja – ističe Kulišićeva.



Iskustva iz zemalja svijeta



Ljubinka je zbog studija i nastupa proputovala brojne zemlje svijeta, a ta iskustva bi prenjela na našu zemlju, ukoliko se kandiduje i pobjedi na izborima. – Švajcarska je najbolji primjer kako se i poljoprivrednik i doktor nauka jednako poštuju. Sve što oni rade, rade tako da bude najbolje za njihovu zemlju i niko ne mora da potplati nekoga da bi dobio ono što mu po zakonu pripada – rekla je Kulišićeva.



Ističe i da ukoliko bi bila izabrana muzika i nauka bi bili prioritet u političkom radu.



– Malo je muzičara bilo u politici, ali ovo bi bila prilika da vidimo koliko oni zaista mogu – navela je Kulišić, prenosi EuroBlic.





