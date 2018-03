Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras u Aleksincu na obilježavanju 19 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije da su svjesno ubijani civili, srpska djeca, uništavani spomenici kulture i infrastruktura.

Arhiv / 24sata.info

"Evo nas da ponovo obilježimo stradanje našeg naroda od onih koji to nikada nisu htjeli da prestanu i nikada nisu htjeli da priznaju da su to činili", rekao je Dodik.



On je istakao da je NATO savez dva puta bombardovao srpski narod, jednom u Republici Srpskoj, drugi put u Srbiji i tako nanio velike gubitke.



Predsjednik RS je istakao da je teško pala arogancija sa kojom su to činili, te napomenuo da oni koji su krivi za to večeras nisu tu da kažu kako im je žao.



On je naglasio da srpski narod ne može da oprosti ono što je činjeno srpskom narodu.

(SRNA)