U četvrtak je u dvorani sarajevskog Doma mladih održan skup nove političke stranke u BiH "Narod i pravda".

Screenshot: 24sata.info

Osim predsjednika novog političkog subjekta na bh. političkoj sceni, Elmedina Konakovića, prisutnima se obratio i poznati glumac Enis Bešlagić.



U svom govoru Bešlagić je, između ostalog, poručio da je uoči rata u BiH bilo potrebno buđenje nacionalne svijesti, ali da je ta svijest godinama poslije prerasla u fašizam.



''Došao sam da podržim Konakovića. Niko me nije zvao da budem kandidat na izborima'', poručio je Bešlagić u razgovoru za N1.



Sinoćnji govor bh. glumca izazvao je mnogo reakcija u domaćoj javnosti i medijima, a to je ponukalo Bešlagića da se ponovo obrati, ovaj put preko društvenih mreža.



"Evo me miševi koji radite za medije koji propagiraju fašizam! Protiv sam lažnih vijesti koje šire potkupljivi ljudi. Biti nacionalno osvješten je pitanje svih naroda na ovim prostorima, ali mrziti druge zbog njihove vjere ili imena i misliti da si bolji narod od drugoga je fašizam!! Jeste li prepoznali ovu pojavu kod svih naroda?! Jeste... onda počnimo ukazivati na nju, a ne ignorisati je!! Narod je medij koji će vam jasno poslati poruku na izborima!! Ova mladost koju trujete godinama mržnjom!! Nećemo više šutjeti na vaše laži!! Mi smo medij!! I hvala Bogu da nismo dio vaše priče", napisao je Bešlagić, a zatim postavio video koji možete pogledati u nastavku:



Podsjetimo, Bešlagić je posljednjih sedmica dospio u fokus javnosti između ostalog i zbog najave banjalučkog SDP-a BiH da će glumca predložiti kao kandidata za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glumac je i ranije kritikovao bh. političare, a posebno na dodjeli Večernjakovog pečata u Mostaru, kada je pred političarima poslao snažnu i emotivnu poruku.







(N1)