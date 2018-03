"Taj je čovjek nebitan, on je jedna vrsta političkog vampira koji baulja po političkoj sceni i traži novu žrtvu da joj pije krv. SDP se kreće u pravcu u kojem on želi..."

Foto: Arhiv

Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, govorio je za magazin "Start" o svojoj, očito odbačenoj, ideji ujedinjenja ljevice. Komšić je, pred ostalog, rekao da suradnju DF-a sa Socijaldemokratskom partijom BiH otežava utjecaj koji još uvijek na tu stranku ima njen bivši predsjednik Zlatko Lagumdžija, zbog kojega je, kao što je poznato, Komšić prije pet godina napustio SDP BiH.



"Ne znam detalje odnosa u SDP-u, ali znam da on (Lagumdžija) u svojim javnim istupima vrši pritisak na Nikšića, želeći ga predstaviti kao nesposobnog, nekompetentnog čovjeka kojem ja diktiram tempo. I to je toliko svojstveno Lagumdžiji!.... Taj je čovjek nebitan, on je jedna vrsta političkog vampira koji baulja po političkoj sceni i traži novu žrtvu da joj pije krv. SDP se kreće u pravcu u kojem on želi...Ali on meni ne može napraviti štetu. Pravi veliku štetu Nerminu Nikšiću, Ja samo to Nikšiću rekao! Rekao sam mu: "Imaš vampira koji ti hoda po kući, imaš glogov kolac u ruci, a nemaš snage da ga upotrijebiš. Taj vampir će vam popiti svu krv, na kraju čete svi pasti kao njegove žrtve."







