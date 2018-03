Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu podržali danas na sjednici izmjene Zakona o krivičnom postupku po hitnom zakonodavnom postupku koje predložio poslanik SDA Amir Fazlić.

Rasprave o zakonu nije bilo, a budući da nije bilo dovoljno glasova iz Republike Srpske, usaglašavanje Kolegija Doma o tom zakonu bit će naknadno.



Poslanici su u izjavama novinarima upozoravali da postoji i prijedlog Ministarstva pravde BiH za izmjene ovog zakona koje su potrebne zbog implementacije odluke Ustavnog suda koji je prije osam mjeseci neke odredbe zakona proglasio neustavnim.



U obrazloženju tog prijedloga, između ostalog, navodi se da je riječ o usklađivanju odredbe zakona koja govori o svjedoku čiji iskaz, pod zakonskim uvjetima, može biti dokaz optužbe koji će se koristiti u postupku protiv drugih osoba.



Nije podržano negativno mišljenje nadležne komisije za izmjene Zakona o ombudsmanu za ljudska prava te je Komisija za ljudska prava zadužena da pripremi novo mišljenje.



Poslanici su podržali izmjene Zаkоnа о plаćаmа i nаknаdаmа u instituciјamа BiH koje predviđaju povećanje plate za vojnike i podoficire zaposlene u Oružanim snagama BiH.



U prvom čitanju podržan je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, a za koji je poslanica Stranke demokratske akcije (SDA) Nermina Kapetanović kazala da je potrebno da se u tom zakonskom rješenju uvrsti i segment borba protiv dječjeg rada.



- BiH mora poštovati intencije da se pokuša eliminirati rad djece koliko je to moguće i doraditi prijedlog zakona - kazala je i predložila amandman da se u Zakonu umjesto "trudnicama od šestog mjeseca trudnoće zabrani noćni rad - briše od šestog mjeseca i doda da zakonodavac ne može dati otkaz".



Poslanik SDA Šemsudin Mehmedović zatražio je pojašnjavanje odredbi kada zaposleni dobija otkaz, pogotovo u slučajevima kada je pravosnažno presuđen i u slučaju izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca.



- Zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca je vrlo uopćeno i može doći do različitih zloupotreba - istaknuo Mehmedović i zatražio od predlagača Zakona, Vijeća ministara, da o tome vodi računa do amandmanske faze.



Podržane su izmjene Zakona o prekršajima koje je također predložilo Vijeće ministara, ali nije podržano negativno mišljenje Ustavnopravne komisije kada su u pitanju dopune Zakona o sportu te komisija treba izraditi novo mišljenje, dok taj zakon utvrđuje obaveze Ministarstva civilnih poslova BiH u finansiranju državnih reprezentacija i uspješnih pojedinaca.



Poslanička inicijativa Denisa Bećirovića (SDP) da se organizira rasprava o Deklaraciji o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata koja je usvojena na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, nije dobila potrebnu podršku.



Nije bilo dovoljno podrške iz Republike Srpske jer je suština ove inicijative, kazala je danas novinarima u Sarajevu poslanica Srpske demokratske stranke (SDS) Aleksandra Pandurević, da se Deklaracija usvojena u RS-u stavi van snage.



Upućen je zahtjev Vijeću ministara da za prvu narednu sjednicu Predstavničkog doma pripremi informaciju sa zajedničke sjednice Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o zaključcima u vezi s namjerom Hrvatske da izgradi skladište i odlagalište radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore.



Poslanica Pandurević tražila je da se danas ne razmatra ratifikacija Sporazuma o grant sredstvima između BiH i Norveške za unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u BiH.



Predložila je da se to odgodi za narednu sjednicu dok mišljenje nadležnih institucija Republike Srpske kako bi se razjasnila činjenica da su Gender centar RS-a i Vlada RS-a dali negativno mišljenje na taj sporazum, ali s druge strane nevladinim organizacijama koje imaju sigurne kuće ta sredstva su potrebna.



U pitanju je 190.000 KM, a ta tačka dnevnog reda izazvala je raspravu među poslanicima jer dok su jedni govorili da sigurne kuće nisu baš sigurne te da ne pružaju adekvatnu zaštitu ženama žrtvama nasilje, drugi su upozoravali da su one neophodne za te kategorije društva.



Na kraju prijedlog Pandurević nije usvojen te su poslanici dali saglasnost na ratifikaciju ovog sporazuma čime je završena današnja sjednica Predstavničkog doma PSBiH, a naredna sjednica najavljena je za 18. aprila te je predsjedavajuća Doma Borjana Krišto zahvalila poslanicima na saradnji jer predsjedavanje Domom preuzima Mladen Bosić (SDS).



Pozvala je poslanike na projekciju filma "Lica Lafore" autora Denisa Bojića u produkciji RTRS-a koja će biti upriličena 27. marta u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u 14.00 sati s ciljem prikupljanja sredstava za borbu protiv te opake bolesti.

(FENA)