Gost večerašnjeg Dnevnika TV1 u 19 sati bio je Martin Raguž, delegat u Domu naroda Parlamenta BiH i član Predsjedništva HDZ-a 1990. On je govorio o nastupu HDZ 1990 na izborima ove godine, položaju Hrvatskog naroda u BiH, o ujedinjenju ljevice kao i o krizi u Parlamentu.

Arhiv / 24sata.info

Da li će HDZ 1990 podržati Dragana Čovića kao kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, gost centralne informativne emisije TV1, kazao da će HDZ 1990 na izbore izaći samostalno i ponuditi biračima mogućnost da biraju.



- Što se tiče samih kandidatura, službeno još ništa nije doneseno. Programski i politički, to je samostalan nastup, kazao je Raguž.



Ujedinjenja ljevice Raguž je prokomentarisao kako je ozbiljno pitanje šta je ljevica u BiH.



- U svakom društvu je važno imati profiliran ljevi centar. To su opcije koje imaju tradiciju, ali ovdje su stvari drugačije. Vrlo često se iz tih pozicija djeluje puno radikalnije nego iz pozicija desnih stranaka.



Za krizu u Parlamentu BiH, u kojem je on delegat u Domu naroda, gost Dnevnika TV1 kazao kako je ona stalna i da se manifestira u svakom pitanju.

(Oslobođenje)