Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Špirić kazao je danas novinarima u Sarajevu da je sigurnost BiH postala igračka u rukama ministra sigurnosti Dragana Mektića, kojeg je nazvao neodgovornim, a da pritom PSBiH nema snage da uopće razgovara o ovom pitanju. Također, Špirić je kazao da se neko igra sa naoružanjem u BiH, a o tome ministar sigurnosti ili ne zna ili ne želi da govori.

Sa druge strane ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić za Vijesti.ba kaže da je Nikola Špirić jedan obični demagog koji osim te demagogije još jedino zna dobro raditi samo za sebe i svoje interese.



"Sve što radi, radi iz koristoljublja. On je promijenio mišljenja u političkom smislu sve što se moglo promijeniti. Špirić je tipični primjer političke prostitucije koja živi od šuplje priče. Nikad ništa nije korisno uradio osim što je sebi pribavio materijalnu korist, i gdje god grebete oko kriminala, tu ćete doći do Špirića", kazao je Mektić.



On je za Vijesti.ba rekao da se niko ne igra sa sigurnošču i da ona u Bosni i Hercegovini nije igračka u bilo čijim rukama.



"Sigurnosne agencije rade odgovorno svoj posao i drže bezbjednosnu situaciju stabilnom i pod kontrolom. To što Špiriću ne odgovara stabilnost sigurnosnih agencija to je njegov problem, jer on se boji stabilnosti, pravne države i vladavine zakona. Jednog dana Špirić će služiti kao školski primjer obrade slučajeva korupcije", poručio je Mektić u razgovoru za Vijesti.ba.



Naveo je da je Špirić jednim dijelom upravu kada govori o nefunkcionisanju sigurnosnog sistema, ali to je upravo u onom dijelu gdje se Špirić nalazi i ima ulogu.



"Da funkcioniše savršeno on sigurno ne bi mogao ni raditi ni obavljati funkciju, i njemu predstavlja problem stabilna situacija, jer on i SNSD ne mogu da odgovore na ključna egzistencijalna pitanja građana", rekao je Mektić.



Što se tiče paradžemata koje Šprić pominje, nastavlja Mektić, postavljam mu pitanje zašto nije rekao šta predstavlja konkretnu prijetnju.



"Već četvrtu godinu nemamo nijednog terorističkog incidenta. Njemu je problem što nema terorizma u Bosni i Hercegovini, čine bi se on mogao politički hraniti, pa se onda hrani demagogijom. Ta njegova priča je pročitana od strane svih građana", rekao je Mektić.



Također dodao je da Špirić pričom o naoružanju hoće da napravi problem, a nigdje ne kaže šta je konkretno problem.



"Nikakvo gomilanje naoružanja nema ovdje ne ide u prilog generalno. On priča tu priču bez argumenata. Na taj način pokušava da unese dodatni nemir i uznemirenost kod građana jer manipuliše u tome neredu, a sve to koristi u vlastite svrhe", zaključuje Mektić u razgovoru za Vijesti.ba.

