Predsjednik Gradskog odbora SDP-a Mostar Edin Zagorčić izjavio je danas kako ta stranka daje bezrezervnu podršku zahtjevima ljekara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK), navodeći kako se u toj stranci nadaju da će razgovori s kantonalnom vladom, koji su se po njegovom mišljenju trebali desiti mnogo prije, uroditi plodom te da će ljekari dobiti nove kolektivne ugovore kojima će popraviti svoje stanje.

Foto: FENA

Zagorčić je na konferenciji za novinare mostarskog SDP-a istakao kako je važno zaustaviti evidentan odlazak ljudi iz BiH, a pogotovo ljekara, kojih u HNK ima oko 700, istaknuvši kako su "bespredmetna ulaganja u bilo kakvu opremu i infrastrukturu ako nema onih koji će da liječe pacijente".







SDP-ova zastupnica u Skupštini HNK Vesna Saradžić osvrnula se na izjave resornog ministra zdravstva Gorana Opsenice u kojima je, kako kaže, naveo da HNK ima viška zdravstvenih radnika, a da je s druge strane nedovoljan broj doktora, da ima prevelik broj ljekara koji rade u privatnoj praksi, odnosno onih koji rade 'na crno', i da u tom kantonu nema zdravstvenog inspektora koji će sve to rješavati.



- Apsurdno je što se ministar zdravstva čudi svemu tome na kraju svog mandata. Prošle su tri i po godine, a ovo resorno ministarstvo nije napravilo inventuru u toj oblasti kako bi se pristupilo rješavanju nagomilanih problema - kazala je Saradžić.



Dodala je kako s pravom postavlja pitanje čemu služe brojne tematske sjednice i čemu služe tačke dnevnog reda u Skupštini HNK koje su posvećene zdravstvu jer iza svih tih sjednica, kaže Saradžić, stoji određeni broj zaključaka, ali "ti zaključci su izgleda mrtvo slovo na papiru i oni nikoga ne obavezuju".







Izrazivši podršku zahtjevima doktora i svih zdravstvenih radnika u HNK, SDP-ov zastupnik u Skupštini HNK Aner Žuljević kazao je kako su u prethodne dvije godine na svaki mogući način pokušavali da od Vlade HNK dobiju informacije u interesu javnosti kada je u pitanju trošenje javnog novca vezano za raznorazne planirane stavke u budžutu.



- Na kraju mandata ove vlade možemo sigurno potvrditi da se radi o vladi koja bi trebala da dobije Oskara za netransparentnost, i to za životno djelo, jer apsolutno nismo bili u stanju da dobijemo niti jednu informaciju kada su bili u pitanju postupci vezani za prijeme kadeta, za pripravnike, za podjelu stipendija - kazao je Žuljević.



Po njegovim riječima, ono što posebno zabrinjava je informacija da je Ured za reviziju institucija FBiH bio u posjeti Ministarstvu finansija HNK i tražio dokumentaciju do 30. septembra 2017. godine na osnovu koje treba da izvrši reviziju budžeta za 2017. godinu.



Žuljević je rekao kako je kantonalna vlada nakon 30. septembra 2017. godine dijelila novac koji je išao "velikim dijelom stranačkim firmama i stranačkim udruženjima".



- Od Ureda za reviziju institucija u FBiH tražimo da vrlo jasno izađe sa stavom da li je obuhvat revizije budžeta za 2017. godinu isključivo dokumentacija do 30. septembra ili se radi o sveobuhvatnoj dokumentaciji koja podrazumijeva period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine - kazao je.



Dodao je kako već mjesecima SDP ne može dobiti informaciju o transferu prema medijskim kućama.



- Zašto nešto što je išlo medijima treba da ostane sakriveno i na taj način dovede u nezgodnu poziciju i medijske kuće i javnost, a na kraju najvećim dijelom veže špekulaciju za ovu vladu da u stvari sa tim transferima vrši kupovinu naklonosti pojedinih medija - kazao je Žuljević.



Po njegovim riječima, Vlada HNK bila je svjesna problema u zdravstvu u prvoj polovici prošle godine, no i pored toga je odlučila "ispumpati sredstva iz budžeta raznoraznim transferima".



- Moramo prestati političko finansiranje zdravstva i preći na ono što rade sve zemlje u EU, a to je finansiranje usluge po pacijentu, jer na kraju mi iz svojih plata finansiramo doprinose za zdravstvo prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i očekujemo da od tog novca koji uplaćujemo znamo šta nam stoji na raspolaganju u zdravstvu. Paušal ne garantuje ništa ni bolnicama ni pacijentu - zaključio je Žuljević.



Po njegovim riječima, politika je najodgovornija za stanje u kojem se nalazimo, a najveće posljedice trpe pacijenti.







(FENA)