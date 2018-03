Predsjednik Demokratske fronte (DF) Željko Komšić izjavio je da bi u slučaju održavanja kongresa ujedinjenja građanskih stranaka, koje je predložio DF, on odustao od kandidature za člana Predsjedništva BiH.

U novom izdanju magazina Start koji izlazi u petak Željko Komšić je na pitanja da li ujedinjenje znači i odustajanje od kandidature za hrvatskog člana Predsjedništva odgovorio da u tom slučaju on „odustaje od svega“.



- Ovo nije prvi put da to kažem, ja odustajem od svega. Biće sretna ta nova stranka, očišćena i oslobođena svih balasta, ma kakvi oni bili. Što se mene tiče, ja sam običan član koji će platiti članarinu i glasati za tu stranku ako ostane na toj ideji. Što se tiče kandidature, novo rukovodstvo je to koje će te stvari određivati, ja ne igram više u toj igri – kazao je Komšić.



Dodao je da „nije jedini posao i nafaka u politici“ te da vjeruje kako platu koju prima u politici može zaraditi i na drugom mjestu.



-Neću više to da radim, evo novog rukovodstva. Ljudi se moraju odrediti prema tome. Meni je to veća pobjeda od bilo koje druge političke pobjede koja je sad izvjesna. Šta ja više imam tu da radim – ustvrdio je Komšić u intervjuu koji će biti obavljen u novom broju magazina Start.

