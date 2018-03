Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS) zatražila je da se utvrdi ko je odgovoran za teško stanje i dugove u zdavstvu i oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u tom bh. entitetu.

arhiv / 24sata.info

Poslanik PDP-a Branislav Borenović je, obrazlažući interpelacije opozicije, optužio Vladu da nije provela obećane reforme u zdravstvu i oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja te da provodi politiku gašenja požara stalnim zaduživanjem, bez želje da se stvari riješe na strateškim i dugoročnim osnovama.



-Jedino što je Vlada učinila jeste najava o prelasku na trezorski sistem poslovanja – rekao je Borenović u obraćanju parlamentu.



Pita Vladu zašto su dugovanja javnih zdravstvenih ustanova premašila pola milijarde KM na 2015.



- Za poreze i dopinose zdravstvene ustanove u RS duguju 216 miliona, a po drugim osnovama kreditnog zaduženja 296 miliona KM - rekao je Borenović ističući da su ti dugovi vjerovatno danas i veći.



Najveći dužnici su bolnice, od kojih najviše Univerzitetsko klinički centar Banja Luka 195 miliona, od čega za poreze i doprinose 72 miliona, a ostalo po drugim osnovama.



Istovremeno, kaže, postoje i zdravstvene ustanove u RS koje nemaju dugove i to njih 13-14, što znači da se može raditi odgovorno.



Postavio je i pitanje zašto su dugovi po osnovu doprinosa za PIO deset puta veći 2012. godine.



Kaže da dugovi za poreze i doprinose “guše” zdravstvo u RS-u te da banjalučka bolnica u periodu od 2012. do 2015. nije uplatila doprinose za PIO 42 mjeseca, a bolnica Kasindo čak 55 mjeseci nije plaćala doprinose za PIO za svoje radnike.



U tekstu interpelacije o stanju u zdravstvu je 12 pitanja na koja je Vlada RS-a, po skupštinskom poslovniku, morala da odgovori u roku od 60 dana, ali to nije uradila.



Opozicionari tvrde i da je stanje u penzionom sistemu RS alarmantno, navodeći da Fond zdravstvenog osiguranja ima dug od 450 miliona KM.



(FENA)