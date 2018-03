Velika sala Bosanskog kulturnog centra u Živinicama bila je premala da primi sve koji su željeli prisustvovati večerašnjoj tribini SDA. Ovo je prva u nizu tribina koje imaju za cilj da simpatizerima i članovima stranke objasne šta se desilo unutar stranke na TK, ali i predstave planovi za period do izbora.

Foto: Klix.ba

Tribini su, pored velikog broja građana, između ostalih, prisustvovali istaknuti članovi SDA, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, državni ministar Adil Osmanović, federalni premijer Fadil Novalić, federalni ministri Salko Bukvarević, Edin Ramić i Aljoša Čampara, u Živinice su večeras došli Ramiz Salkić i Asim Sarajlić, Safet Softić, Bego Gutić, Amir Fazlić i mnogi drugi.



Zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović na početku svog govora okupljenima je prenio pozdrave predsjednika stranke Bakira Izetbegovića.



- Ušli smo u vlast na svim nivoim i krenuli u realizaciju reformske agende i reformskih zakona. Došlo je vrijeme da kažemo šta smo uradili i šta ćemo raditi. Pitaju me kako će se na stranku odraziti uvođenje povjereništva u TK i isključenje Mirsada Kukića iz stranke. Ja vas pitam da na to odgovorite aplauzom - rekao je Osmanović, nakon čega je dobio ovacije.



On je istakao da je postojala ponuda da u TK bude smijenjen samo premijer Gutić, ali da je ona odbijena.



- Čestitam premijeru Gutiću i ministrima, koji su pokazali šta je SDA i kako se bori za naš narod - rekao je Osmanović.



Potpredsjednik SDA i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić istakao je da bez SDA BiH i Bošnjaci ne bi bili ono što su danas.



- U osvit 20. stoljeća Bošnjaci nisu imali niti jednu instituciju, nisu imali pravo na svoj jezik, naši ljudi nisu mogli ispovijedati svoju vjeru. Snagom jednog čovjeka realiziran je najveći politički projekat. Taj čovjek je Alija Izetbegović, a projekat je SDA. Na viziji Alije Izetbegovića promovirana je najveća politička snaga u BiH. SDA je stablo sa korijenom u tlu naše države, politički suverenitet je naše stablo, a široka krošnja su naši članovi i mladi i stari - rekao je, između ostalog, Zvizdić.



On je okupljenima poručio da budu uvjereni da članovi SDA nikada neće otići ispod linije koja se zove jedinstvena, cjelovita i suverena BiH.



Federalni premijer Fadil Novalić poručio je okupljenima da će njegova vlada ostati privržena Tuzlanskom kantonu i Živinicama.



- Vlada FBiH radi po Reformskoj agendi, a to je dokument koji je 82 posto napisan u SDA. Sve važno što je urađeno u FBiH i državi iza toga stoji SDA. Iza važnih stvari u Vladi FBiH stoje ovaj premijer i šest ministara SDA. Nakon 20 godina Federacija plaća sve svoje račune u dan i ne treba nam MMF - rekao je federalni premijer FBiH Fadil Novalić.



On je istakao da SDA u Vladi radi sa HDZ-om i SBB-om koji nisu zainteresirani za rad na reformama i važnim procesima.

- Pitali su me gdje smo se razišli Mirsad Kukić i ja, da li na ideološkom ili političkom nivou. Nismo se ideološki razišli, jer Kukić nema ideologije, samo njegov lični interes. Naša je jdeina ideologija SDA, a to je država. Nismo se ni politički razišli, jer Kukićeva je politika metod laži i obmane. Ovdje su mnogi koji su bili žrtve te politike i koji su prevareni. S druge strane SDA vodi politiku jedinstva. Nema više svađe - rekao je u svom govoru zamjenik predsjednika Povjereništva u Kantonalnom odboru SDA TK, Bego Gutić.



On je istakao da su ljudi koji stoje iza novog lokalnog političkog projekta PDA zabili nož u leđa SDA.



- To je izdaja poput one koju je napravio Fikret Abdić - istakao je Gutić.



Potpredsjednik SDA Safet Softić, rekao je da iz Živinica večeras kreće pobjednički pohod SDA.



- Prerano sahranjuju SDA, jer večeras vidimo šta je SDA to su vaša srca i ruke. Danas se plasiraju dvije teze. Jedna je da je za sve krva SDA, a druga je da se SDA raspada. Ovaj skup večeras pokazuje, isto kao što će pokazati i onaj koji ćemo imati u Zetri, da je SDA najjača onda kada je najteže - rekao je, između ostalog, potpredsjednik SDA Safet Softić.



(SB)