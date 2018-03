Narodni demokratski pokret (NDP) predložio je danas svog predsjednika Dragana Čavića za budućeg premijera RS-a te su zatražili da se o tome razgovara unutar stranaka Saveza za promjene.

Arhiv / 24sata.info

Potpredsjednik NDP-a Krsto Jandrić je, nakon sjednice Predsjedništva NDP-a, rekao da je ova odluka uslijedila nakon što je SDS predložio Vukotu Govedaricu za kandidata za predsjednika RS-a, a PDP Mladena Ivanića za člana Predsjedništva BiH.



- Ne kandidujemo Čavića samo zato što je član NDP-a, već što smo ubijeđeni da je to najkvalitetniji i najsposobniji kandidat za funkciju predsjednika Vlade, koja će biti sposobna za dovede do pozitivnih promjena, razvoja ekonomije i borbe protiv kriminala i korupcije - rekao je Jandrić.



Čavić je rekao da je on sposoban da u kratkom vremenu provede fiskalnu konsolidaciju.



Ističući da RS ne treba samo promjena vlasti, već temeljne promjene, Čavić je kazao da mu za sve što namjerava da provede kao budući premijer treba podrška partnera.



Najavio je da će se o tome razgovarati unutar Saveza za promjene, unutar kojeg traže partnerstvo i uvažavanje.



- Na njima je, nije na nama, ali ne pada nam na pamet da mijenjamo stranu - rekao je Čavić dodajući da ne treba da se kalkuliše da li će pobijediti Savez za promjene, jer mora da pobijedi njihova politika.



Uvjeren je da Vukota Govedarica može da pobijedi Željku Cvijanović, koja će, kaže, gotovo sigurno biti kandidatkinja SNSD-a za predsjednika entiteta.



I dalje smatra da će Milorad Dodik, ako pobijedi u trci za člana Predsjedništva BiH odstupiti, a Nebojša Radmanović koji će biti nosilac liste SNSD-a za parlament BiH preuzeti tu dužnost.



Čavić kaže da je plan SNSD-a da Dodik u tom slučaju bude premijer, jer u SNSD smatraju da će Cvijanović pobijediti.

