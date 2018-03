Predsjednik Stranke za BiH Amer Jerlagić reagovao je na posljednjce izjave predsjednika bh. entiteta Republika Srpska. Reakciju prenosimo u cijelosti.

Arhiv / 24sata.info

"Povodom stalnih Dodikovih provokacija, njegovih prijetnji secesionističkim referendumima, pa čak i zveckanja oružjem, želimo mu poručiti da ćemo njemu i sličnima uvijek prijetiti MIROM, a susjedima dobrosusjedstvom. Poručujemo onima koji bolesno sanjaju da podijele Bosnu i Hercegovinu, da to nikada neće moći učiniti. Podsjećamo da je u svojoj hiljadugodišnjoj historiji Bosna i Hercegovina uvijek nadživjela svoje okupatore i one koji su je pokušavali sahraniti, pa tako će nadživjeti i Dodika i njemu slične. Podsjećamo Dodika na ne tako davnu prošlost u kojoj je pokušaj podjele i uništenja Bosne i Hercegovine od strane 'Balkanskog kasapina' Slobodana Miloševića, uz pomoć četvrte najjače armije u Evropi, završio njegovom propašću.



Nikada niko neće uspjeti u namjeri da našu državu podijeli i uništi, pa Dodika pozivamo da konačno i što prije prihvati tu i takvu realnost umjesto što narod za koji tvrdi da ga predstavlja obmanjuje i vuče u mrak, a one iz njegovog naroda koji vide to beznađe tjera trajno iz zemlje jer oni odlaze u potrazi za boljom, izvjesnijom i sigurnijom buducnosti, bježeći od bijede u koju ih on uporno i sve više gura.



Umjesto prijetnji secesionismom i ratom, predlažemo Dodiku da narodu za koji tvrdi da ga predstavlja ponudi bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, i ekonomiju koja ce otvoriti nova radna mjesta i zaustaviti trajan odliv mladih ljudi iz manjeg entiteta."

(24sata.info)