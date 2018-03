Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović je tokom sinoćnjeg intervjua u emisiji Pressing na televiziji N1 iznio brojne netačne, zlonamjerne, pa donekle i rasističke tvrdnje. Zbog težine i količine izrečenih neistina Socijaldemokratska partija BiH smatra svojom obavezom oglasiti se i dati određene odgovore kako njemu, tako i bh. javnosti.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Kao prvo, kompletan vrh HDZ BiH, sa Čovićem na čelu, konstantno obmanjuje i namjerno pogrešno nastoji interpretirati presudu Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić, tvrdeći da je njen smisao da narodi moraju biti “legitimno predstavljeni”. To jednostavno nije tačno. Legitimno predstavljanje, kako ga Čović vidi, ne postoji nigdje na svijetu.



Legitiman predstavnik građana u svakoj zemlji, koja se može nazvati demokratskom, jeste onaj koji dobije dovoljan broj glasova da te građane predstavlja. Obzirom da prema popisu iz 2013. godine u BiH živi oko 544.000 osoba koje su se izjasnili kao Hrvati, u prvi mah se može činiti čudno kako Dragan Čović tvrdi da je onih s pravom glasa samo 180.000. Ipak, ako znamo da je Čović na posljednjim izborima dobio 128.000 glasova od mogućih oko 500.000, te da je to jedna četvrtina glasova Hrvata u BiH, postaje jasno da je i njegov tzv. legitimitet prilično upitan.



Također, nije tačno da u BiH postoji bošnjački, srpski i hrvatski član Predsjedništva, kako to vole reći Dragan Čović, ali i njegov zaboravni partner u podjeli zemlje Bakir Izetbegović. Prema Ustavu BiH, postoje članovi Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda. Razlika postoji i ona je velika. Kao što je to tako propisano u Ustavu BiH s razlogom, tako i oni koji namjerno koriste druge izraze to čine sa razlogom.



Svaki od pomenuta tri člana Predsjedništva BiH treba da predstavlja i brine se o svim građanima BiH, bez obzira na bilo koju pripadnost. Zapravo, odavno je jasno da niti HDZ BiH, niti Dragana Čovića, ne interesuju ne samo svi građani BiH, pa čak niti svi Hrvati koji žive u BiH, nego samo politička i tajkunska elita okupljena oko vrha te stranke.



Mi, u SDP-u, našu domovinu doživljavamo potpuno drugačije od Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, sa kojim je, prema vlastitom priznanju, već davno dogovorio podjelu Federacije BiH na bošnjački i hrvatski dio. Nikada nismo učestvovali u bilo kakvim podjelama BiH i sigurno nećemo na to pristati sada. SDP BiH je jedina prava multietnička stranka i uvijek ćemo se boriti za multietničko društvo, jer je BiH uvijek i bila takva i samo takva treba da bude. SDP BiH ima jako mnogo članova i simpatizera koji su pripadnici svih nacija i naroda i time se ponosimo.



Naša Bosna i Hercegovina je ona u kojoj ima što manje nacionalizma, siromaštva, straha i laži, a više jedinstva, posla i sreće. Naša BiH je ona u kojoj je nebitno kako se zoveš, nego koliko znaš i možeš. Naša Bosna i Hercegovina je ona koja zaslužuje da bude u Evropskoj uniji zato što ispunjava najviše standarde ljudskih prava, a ne ona u kojoj je diskriminacija građana nešto što njen predsjednik smatra potpuno normalnim.





(24sata.info)