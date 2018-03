Izjavu predsjednika RS Milorada Dodika da bi hrvatski entitet bi stabilizovao BIH, za Vijesti.ba je prokomentarisao predsjednik Hrvatske stranke BIH Božo Skopljaković. Skopljaković tvrdi da nije potrebno posebno komentirati Dodikove izjave, jer su one neozbiljne i služe mu za dobijanje pozornosti.

Božo Skopljaković / 24sata.info

- Ali hajde da kažemo da je ovo izjava kako bi zaštitio svoje područje na kojem suvereno vlada i pljačka narode, sva tri konstitutivna, a i ostale. Dakle zagovaranje trećeg entiteta nije ništa drugo doli traženje zaštite svoga entiteta koji je do te mjere destabiliziran kao i cijela BiH, jer mladi odlaze, a komu onda treba stabilizacija.



Skopljaković kaže da u HS-u smatraju da bi do stabilizacije došlo jedino kada bi međunarodna zajednica napokon, nakon 25 godina, shvatila da ovakva BiH ne može u NATO i EU i da je napokon potrebno nešto mijenjati - do te mjere da se izvrši rekonstrukcija cijele BiH, a ne samo njenog jednog dijela, kako bi neki željeli.



- Kada su destabilizirani osobni interesi tada se poseže za ovakvom naivnom vrstom stabilizacije. Smatramo da bi trebalo političare ocjenjivati prema njihovom radu u pogledu poduzimanja reformi neophodnih za približavanje BiH euroatlanskim integracijama, te im tako dodijeliti status "visokog političkog zvaničnika", a ne prema položaju na kojem se nalazi. HS smatra da ovakve izjave imaju veliki doprinos destabilizaciji BiH pogotovo kada se najvaljuje odvajanje jednog njenog dijela i spajanje sa susjednom državom. Ako susjedi ne reagiraju i ne ograde se od ovakvih izjava tada smo još više zabrinuti.







(24sata.info / Vijesti.ba)