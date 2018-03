Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da taj entitet želi što veću autonomiju i da povrati nadležnosti koje je imala Dejtonskim sporazumom. "To nije nejasan niti nefer politički cilj", izjavio je Dodik i dodao da ako Republika Srpska ostvari cilj, nema namjeru izlaziti iz BiH.

arhiv / 24sata.info

Dodik je za današnji zagrebački "Večernji list", izdanje za BiH, istakao da budućnost svih ljudi koji žive u BiH treba biti usmjerena prema miru.



"Bolje i ovakav težak život živjeti, nego ući u haos. Haos i nasilje neće ništa riješiti. Ali, politički procesi i razumijevanje mogu popraviti stvari", konstatovao je predsjednik Srpske.



Prema njegovim riječima, fer je da se Hrvati osjećaju svoji na svome, što bi im garantovao treći entitet.



"Zašto to Hrvati nemaju, treba jasno reći, krivi su tadašnji hrvatski predstavnici. Prije svega iz Zagreba. Iz meni nerazumljivih razloga pristali su integrisati se u nešto što je danas Hrvatima u BiH veliki problem", ocijenio je Dodik.



On je izrazio zahvalnost bivšim predstavnicima Republike Srpske.



"Kada je Republika Srpska u Ženevi postala faktor međunarodnog razumijevanja, kao temelj za Dejtonski sporazum, stvar je bila riješena. Mi smo legitimni", konstatovao je Dodik.



Ocijenivši da bi treći, hrvatski entitet, koji bi imao ista prava kao sad Republika Srpska i Federacija BiH, jasno ojačao hrvatsku poziciju, Dodik je poručio da Republika Srpska ne može biti dio nikavih transformacija niti dio hrvatskih prava.



"Ne bih bio protiv bilo koga. Tvrdim kako bi to doprinijelo stabilizovanju BiH. Dobili bismo tri jasna centra odlučivanja koja ionako moraju graditi kompromis. Svi bi se osjećali svoji na svome", rekao je Dodik.



Predsjednik RS-a smatra da, ukoliko stvari ostanu kakve jesu, Hrvati u narednih nekoliko izbornih ciklusa neće biti faktor, a "to znači ni da ovakve BiH nema bez jednog konstitutivnog naroda".



On je ponovio ranije izjave da sa članom Predsjedništva BiH i liderom HDZ Draganom Čovićem nikada nije radio ništa upereno protiv BiH i Bošnjaka.



"Ali, tačno je da smo zaustavili dosta procesa koji su bili na štetu Srba i Hrvata", naglasio je Dodik.



Govoreći o svojim susretima sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, Dodik je rekao da mu je čast susresti se sa njim, kao i sa svim važnim ljudima.



"Nesumnjivo je Putin jedan od najvažnijih ljudi svijeta. I sada jedna mala Republika Srpska preko mene ima mogućnost susresti se sa tim čovjekom. Ne razumijem zašto bih ja to odbio", zaključio je Dodik.



(SRNA)