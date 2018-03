Tim, koji je formirao Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine RS, za pripremu odgovora povodom zahtjeva Bošnjaka da se ospori kao neustavan Zakon o “Danu RS”, nije danas utvrdio konačni odgovor.

Koordinator Tima Rajko Kuzmanović je najavili da bi taj posao trebalo da završe 20. marta, a skupštinski Odbor za ustavna pitanja potvrdit će konačan stav, koji će biti dostavljen Utavnom sudu BiH.



U tom timu i dalje tvrde da je Zakon o “Danu RS” ustavan te očekuju da tako ocijeni i Ustavni sud BiH.



Član Tima Siniša Karan je rekao da će braniti stav da su se za 9. januar kao „Dan RS“ izjasnili građani na referendumu.



Taj referendum je poništio Ustvani sud BiH, što ukazuju Bošnjaci u svom zahtjevu, ali Karan ističe da „ne postoji zakon o Ustavnom sudu BiH i da taj sud donosi odluke preglasavanjem“.



- Da li je sada za RS veći autoritet takav Ustavni sud BiH s tri stranca ili narodna volja, građana RS-a, njih oko 700.000 koliko je izašlo na referendum? Mi tu nemamo dilemu. Nastavit ćemo i dalje da obilježavamo 'Dan RS' jer je to narodna volja pretočena u zakon – poručio je Karan.



Njegov stav je da će nastaviti da obilježava taj dan, bez obzira kakva će biti odluka Ustvanog suda BiH.



- Zbog toga sam jednom dobio krivičnu prijavu i ponovo to kažem i mogu ponovo da mi je napišu - ustvrdio je on.



Deset delegata Vijeća naroda RS-a u zahtjevu podnesenom 25. januara traži od Ustavnog suda da donese odluku da član 2. stav (1) Zakona o Danu RS u kojem se navodi: „Na osnovu potvrđene volje građana RS-a, 9. januar se utvrđuje kao Dan RS", nije u skladu s Ustavom.



Zahtjev je potpisalo osam članova Kluba Bošnjaka i dva Kluba Hrvata u Vijeću naroda RS-a.



Nakon što ovaj tim definiše konačan odgovor, Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine trebalo bi da ga razmatra i usaglasi kako bi on bio dostavljen Ustavnom sudu BiH do roka koji ističe krajem marta.



Članovi Tima su se suglasili da, "iako je jasno da je ovdje riječ o političkoj, a ne pravnoj stvari, RS svoj odgovor mora da bazira na činjenicama i pravnim argumentima, pozivajući se na prakse Evropskog suda i pravo jednog konstitutivnog naroda da slavi svoje praznike".



Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine RS, kojim je predsjedavao predsjednik Čubrilović, na sjednici održanoj 8. februara suglasio se o potrebi formiranja tima za odbranu u tom predmetu.



Tim čine: predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović (koordinator Tima), prof. dr Siniša Karan, prof.dr Mile Dmičić, prof. dr Željko Mirjanić, prof. dr Darko Radić, prof.dr Radomir Lukić, narodni poslanici Dragan Čavić, Nedeljko Glamočak i Perica Bundalo, ministri Anton Kasipović i Lejla Rešić, advokat Jovan Čizmović, istoričar Željko Vujadinović i sekretar Odobra za ustavna pitanja Dragana Marković.





