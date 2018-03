Predsjednik Glavnog odbora Hrvatskog narodnog sabora /HNS/ Božo Ljubić upozorio je danas da bez izmjena Izbornog zakona BiH izbori mogu biti održani, ali neće biti formirana nova vlast na nivou BiH, FBiH i kantona.

"Ukoliko se ne izmijeni Izborni zakon u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH, izbori se mogu održati, ali će se vlast moći formirati samo u Republici Srpskoj i u Brčko distriktu. Neće se moći izabrati Dom naroda Parlamenta FBiH, pa tako ni predsjednik FBiH, ni Vlada FBiH, a ni Dom naroda parlamenta BiH, pa tako ni Vijeće ministara neće imati smisla", rekao je Ljubić.



On je na konferenciji za novinare nakon sjednice Glavnog odbora HNS-a istakao da će odgovornost za takvu situaciju snositi oni koji opstruišu da dođe do izmjena Izbornog zakona BiH.



"Interes Hrvata u BiH je vratiti izborni proces u ustavne okvire. Spremni smo razgovarati, ali sa ustavnošću i ravnopravnošću nema kompromisa. Stav HNS-a je da izmjene Izbornog zakona BiH moraju obuhvatiti izmjene i za Dom naroda parlamenta FBiH i za Predsjedništvo BiH", rekao je Ljubić.



On je dodao da se nada da neće biti potrebe da interveniše OHR i da ima dovoljno vremena da se dođe do dogovora.



Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Bariša Čolak rekao je da HNS ima spremne još neke prijedloge, ali da ih nema smisla trošiti sve dok ne bude volje za uvažavanjem principa legalnog predstavljanja s druge strane.



Čolak je dodao da nakon nedavnog sastanaka koje su organizovali Delegacija EU i američka Ambasada u BiH vezano za izmjene Izbornog zakona BiH, nije bilo nikakvih stranačkih aktivnosti o tom pitanju.





