Govoreći o odnosima Republike Srpske i Srbije, predsjednik RS Milorad Dodik je za televiziju Pink istakao da je ovo period najbolje saradnje.

U svim zajedničkim projektima, Srbija i predsjednik Vučić su izvršili svoj dio obaveza, kaže Dodik i žali što, zbog komlikovanosti BiH još nije završena izgradnja mosta u Bratuncu.



Primarni interes za Republiku Srpsku je izgradnja putnih pravaca prema Srbiji pa je značajna obećana pomoć Srbije u izgradnji autoputa od graničnog prelaza do Bijeljine.



Predsjednik Republike Srpske naglašava da je primjer dobre saradnje i Deklaracija o opstanku srpskog naroda, koja će biti usvojena poslije izbora u Beogradu.



Posebnim uspjehom srpske diplomatije Dodik smatra to što je na spoljno-političkom planu, Vučić na dnevni red vratio Kosovo i Metohiju.



- Od Vučića tražim da na dnevni red uz Kosovo stavi i Republiku Srpsku. Јa ga molim, moglo to ili ne moglo proći u Briselu. Čuo sam dobru priču da od Kineza nećete čuti "Tajvan će za godinu biti naš", ali već 70-80 godina je njihov. Polako, strpljivo... Srbija i Republika Srpska dobro stoje - kaže predsjednik Republike Srpske.



I ne samo to, ističe Dodik - postale su značajniji faktori nego što su bile. Politika Srbije je suverena i može da se nosi sa najmoćnijim svjetskim silama. Zbog toga smo, kaže, između ostalog opredijeljeni da je pratimo i kada je riječ o članstvu u NATO-u, što pokazuje i uvojena Rezolucija o vojnoj neutralnosti.

