Potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković rekao je danas u Banjaluci da je od predsjednika Srpske Milorada Dodika dobio instrukcije o tome kako treba da nastupa, ali da radi kao što je do sada radio i da mu "ništa ne fali".

Na pitanje da li će se solidarisati sa drugim potpredsjednikom Srpske Ramizom Salkićem, kome je Dodik smanjio platu za 20 odsto, Jerković je rekao novinarima da to još nije vidio.



"Još nisam vidio da mu je smanjena plata, pa to ne mogu komentarisati", rekao je Jerković.



Ranije je Josip Jerković u Banjaluci da je na okruglom stolu "Povratak, obnova porodičnih kuća, infrastrukture i održivi povratak Hrvata u Republiku Srpsku" postignuto zajedništvo svih hrvatskih udruženja i predstavnika u institucijama Srpske koja rade na tim pitanjima.



"Zadovoljan sam stavom svih udruženja da zajednički na prostoru Republike Srpske možemo poboljšati položaj Hrvata kojih u Republici živi najmanje 15.000", rekao je Jerković novinarima nakon okruglog stola na kome su učestvovali predstavnici 27 registrovanih hrvatskih udruženja iz Srpske, vlada Srpske i Hrvatske i hrvatskog Sabora.



Jerković je rekao da su na sastanku doneseni zaključci, koji se odnose i na pronalaženje donatora za obnovu što više kuća za hrvatske povratnike.



"Najviše u tome pomažu Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Srpske i Vlada Hrvatske", rekao je Jerković.



On je rekao da će u narednom periodu biti organizovan sastanak sa strankama sa hrvatskim predznakom da se izgradi zajednički nastup na predstojećim izborima, a biće razgovora i sa predstavnicima Katoličke crkve, koja znatno pomaže na planu povratka Hrvata.



Predsjednik saborskog Odbora za Hrvate van Hrvatske Božo Ljubić očekuje da vlast Srpske zajedno sa izabranim hrvatskim predstavnicima radi na ravnopravnosti i podršci održivom ostanku i povratku Hrvata na ovim prostorima.



"Samo to će dovesti do prosperitetne budućnosti, koja je u EU, svih naroda u BiH. To je strateški interes Hrvatske", rekao je LJubić.



On je dodao da u Srpsku želi da se vrati više od 5.000 Hrvata, te da Hrvatska već radi na unapređenju njihovog položaja na mnogim poljima.



Ljubić je naveo da je pozicija Hrvata u BiH narušena revizijama Dejtonskog sporazuma, te da Hrvatska želi stabilnu BiH i povratak izvornim dejtonskim principima u kojima će konstitutivni narodi izabrati legitimne predstavnike u institucije vlasti.



Šef hrvatske Centralne državne kancelarije za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar rekao je da je putem te kancelarije uloženo više od 80 miliona KM za povratak Hrvata u BiH.



"Obnovili smo 2.800 porodičnih kuća na području cijele BiH, a sada finansiramo i ostanak Hrvata putem podrške porodičnom biznisu. U decembru smo u Srpskoj finansirali 17 takvih projekata vrijednih 400.000 KM", rekao je Mažar.



Ivana Petrušić iz Centralne državne kancelarije za Hrvate van Hrvatske navela je da su od 2008. godine realizovali projekte i programe za Hrvate u BiH u ukupnom iznosu većem od 86 miliona KM.



Sastanku u prostorijama Vijeća naroda Republike Srpske prisustvovao je i ministar za izbjeglice i raseljena lica Srpske Davor Čordaš.







