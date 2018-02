Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je večeras da će ta stranka na predstojećim Općim izborima u BiH za srpskog člana Predsjedništva BiH podržati onog kandidata "kojeg najmanje voli Sarajevo".

Arhiv / 24sata.info

"Nema nikoga koga Sarajevo manje voli od Milorada Dodika. A mi ćemo biti protiv onoga koga najviše voli Sarajevo, a to su ovi ministri u Vijeću ministara BiH, ili član Predsjedništva BiH", rekao je Stevandić za banjalučku Alternativnu televiziju.



On je izjavio da "Sarajevo ne voli one koji dobro misle i dobro rade za Republiku Srpsku".



Stevandić je dodao da će oni ljudi koje najviše mrzi Sarajevo, kao što je to Dodik, biti kandidati koji će odnijeti pobjedu.



On je rekao da će odluku o podršci kandidatima zauzeti stranački organi.



"Ja iznosim stav koji je identičan kod svih funkcionera Ujedinjene Srpske i mi smo sa SNSD-om imali razgovore na tu temu. Naravno to je stvar koja u budućnosti treba da se operacionalizuje", naveo je Stevandić.



On je dodao da je na tim razgovorima dogovoreno da će se podržati oni kandidati koji će da ukinu vazalni odnos i koji će predstavljati Republiku Srpsku na najbolji način.



Stevandić je istakao da se ne može još znati koga će Ujedinjena Srpska podržati za predsjenika RS, jer još nema predloženih kandidata.



Govoreći o funkcionisanju Vlade RS, on je ocijenio da vlada funkcioniše u uslovima konstantnih pritisaka međunarodne zajednice i Vijeća ministara BiH, u kojem su srpski predstavnici "zauzeli vazalski i podanički odnos i ne rade u interesu Republike Srpske".



Stevandić, koji je i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da će do posebnih podizanja tenzija doći na skupštinskoj sjednici kada se bude raspravljalo o prijedlogu odluke o garancijama RS u visini od 750 miliona KM.



Prema njegovim riječima, te tenzije se ne podižu zato jer se ta tema, kao i neke ranije tačke posljednje skupštinske sjednice razmatraju po hitnom postupku, već iz razloga što je ovo predizborna odluka i što se tom odlukom obezbjeđuje vlastima da nastave sa nekim projektima.



"Nama je sa nivoa BiH blokirano 740 miliona KM, a odluka o garancijama je 750 miliona i to su identične cifre. To je to što nam je osporeno, oteto s ciljem da nam se uspori razvoj, da se stvore socijalne tenzije, da nema plata i slično", dodao je Stevandić.

(SRNA)