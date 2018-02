U Sarajevu je u toku sjednica Predsjedništva SDA, a na konferenciji za medije se obratio lider ove stranke, Bakir Izetbegović.

Izetbegović je kazao da tačka dnevnog reda o odnosima unutar stranke i ostavkama još nije došla na red.



Izetbegović je kazao kako je Konaković bio jedna od uzdanica SDA te da je on lično podržao njegovo imenovanje.



"On je bio jedna od naših mladih uzdanica, čovjek za kojeg sam se ja lično potrudio da dobije poziciju premijera u najjačem kantonu, čija je razvojna i budžetska komponenta jača od svih kantona. To što neko nije naplatio parking, uzimao tri posto, donio tele u restoran, nije izdavao fiskalne račune i slično, time se trebaju baviti inspekcije, policija i istražni organi. Gospodin Konaković je trebao da usmjeri snagu na bitne stvari za KS, a ne da olako daje ostavku u SDA. I te stvari je trebao da raščisti sa mnom, a ne da ja iz novina saznajem šta ima da kaže", kazao je Izetbegović, prenose Vijesti.ba



"Ja mislim da je on ovo pripremao nekoliko mjeseci, jer je izbjegavao da se susretne sa gospodinom Sarajlićem", kazao je Izetbegović.



Kazao je kako u stranci uvijek ima nekih problema te da će je sada pred izbore "prečistiti".



Naveo je kako će sve aktivnosti u vezi premijera Konakovića raditi KO SDA te da sada nemaju nikakvih imena koja bi eventualno zamijenila Konakovića na poziciji premijera.



Na kraju je poručio:



"Konaković je dobio mandat od SDA, a SDA od glasača. Treba da ga vrati, to od njega očekujemo, naročito što je kazao da nije za stranačka postavljanja. Onda neka vrati mandat koji mu je stranka dala", prenose Vijesti.ba



Predsjednik KO SDA Sarajevo Asim Sarajlić je novinarima kazao da SDA trenutno nema rješenja za ovu situaciju.



- Mi nismo sami u vlasti u KS. Tu smo sa našim partnerima i s njima ćemo tražiti rješenje - kazao je Sarajlić.

