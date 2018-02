Doktor političkih nauka Slaven Kovačević na svom Facebook profilu osvrnuo se na tvrdnje profesora mostarskog Sveučilišta Mile Lasića o potrebi konsocijacijske demokratije u BIH.

Foto: 24sata.info

Kovačević poručuje Lasiću - kada Diversity Management (upravljanje razlikama) i konsocijacijska demokracija budu dijelom europske pravne stečevine, tad o tome možete pričati.



- Konsocijacijska demokracija po Arendu Lijphartu (Politics of Accomodation) je napušten politički model u Europi početkom 1970-tih, dok je Južnoafrička Republika to probala 1981. godine sa idejom Power Sharinga između aparthejda i drugih grupa. Jel to nama ovdje nudite modele iz oblasti aparthejda, piše Kovačević i postavlja pitanje: Da li znate da je konsocijacijska demokracija produbila etničke podjele u Belgiji, koja sad, zbog toga, ima drugačiji politički sistem?



- Držite se prof. Lasić sociologije, jer europske vrijednosti, europski principi i standardi su za vas, još uvijek strani pojam. Sa svoje strane, ja ću se zalagati isključivo za europske standarde i principe, jer tome alternative nema. I da, Strategija EU nije nikakav spin, kako rekoste, vrlo izvjesno radi toga jer sadrži dijelove koji ne prijaju vašim političkim mentorima. To je hodogram narednih aktivnosti, koje vi i vaši konsocijacijski politički mentori ne možete poremetiti, piše Kovačević.

(24sata.info)