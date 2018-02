Lider LDP-a Čedomir Jovanović kazao je da mu je žao što je predsjednik RS Milorad Dodik sebe doveo u slijepu ulicu.

Na konstataciju urednika i voditelja N1 Amira Zukića da njegovi umjereni stavovi izazivaju veliku pažnju u BiH, posebno kod Bošnjaka, a u Srbiji uvrede, Jovanović je kazao da je to zbog toga što tim stavovima podsjeća na to što je istina.



"Ta politika kojoj ja govorim i koju simbolizujem jedina ima perspektivu. Da ima više ljudskosti bilo bi više takvih poteza. Ja ljude poštujem i uvažavam te različitosti, ali nikada nisu za mene bile ključne reference", kazao je Jovanović.



Kako je kazao, vladajuće elite u Srbiji su u većoj mjeri prihvatile politiku zbog koje je satanizovan.



"To su neke male pobede", naveo je on.



"To je podsećanje na nešto što bi mi da zaboravimo. To je mnogo veći problem za Srbiju nego za Bosnu jer vi možete da živite bez našeg priznanja odgovornosti za to što se desilo u vašim životima. Ali mi sa tim grehom jako teško možemo živeti, a da ostanemo normalni. Zbog toga sam ja u jednom intervjuu u kojem sam bio zajedno sa Dodikom on sebe doveo do besmisla, počeo da ratuje sa Angelinom Jolie. U međuvremenu se taj rat proširio na Morgana Freemana, ko zna na koga još. To su posledice velike slabosti i nemoći da se preispitamo i da stanemo na svoje noge, pogledamo gde smo, definišemo šta je ono što treba da radimo, preuzmemo odgovornost, ne samo ono što je bilo već i za ono što je pred nama. To jeste obaveza naše generacije, to nam je sudbina, i vas u Sarajevu i nas ovdje u Beogradu", kazao je Jovanović.



Dodik je vaš stari poznavalac iz televizijskih nastupa. Kako ste doživjeli ovaj najnoviji preokret u njegovim stavovima, poruke da sada najednom BiH nije problem, da prihvata BiH i da će se vrlo vjerovatno kandidirati za člana Predsjedništva BiH?



"Kao naknadnu pamet, ovo je posljedica borbe za politički opstanak. Meni je žao što je Dodik sebe doveo u slepu ulicu. Srpski narod ima dva lidera, Dodika i Vučića. Imajući u vidu jednu takvu činjenicu on je morao da se ponaša mnogo odgovornije. Ne mogu reći da se osećam odgovornim za poziciju u kojoj se on našao. Ja sam mu pokazao put onda kada je to bilo vreme. On tim putem nije želeo da ide zato što nije hteo da preuzme teret odgovornosti koji sam nosio ja", kazao je Jovanović u Pressingu.



Kako je naveo, oni koji su ga odveli na stranputicu danas više nemaju snagu da ga nose na svojim leđima.



"Oni su se u velikoj mjeri transformisali ostavljajući njega negde iza sebe. U tom smislu Dodik deli sudbinu svih drugih lidera srpskog naroda iz BiH ili Hrvatske. Oni postaju na kraju žrtve politike i projekta koji je definisan ovde u Beogradu. Nije problem u njemu da se transformiše i da postane veći Sarajlija od ljudi u Sarajevu. On takav kakav je ne može ništa dobro doneti Bosni na tom mestu na kojem želi sebe da vidi", poručio je lider LDP-a.



Kakve su njegove šanse da postane srpski član Predsjedništva BiH?



"To je neka vrsta ličnog mazohizma. Ja mu ne bih savetovao takvo nešto. Bolje je da se na kraju mandata povuče u tu stranačku politiku, a ostavi nekom drugom radeći taj posao da stvori jednu normalniju Bosnu, jedne normalnije odnose između Srba, Hrvata i Bošnjaka koji bi onda Dodiku dopustili sa svim tim gresima svog mandata da nastavi i živi svoj život. Ovako ne znam šta bi Bosna mogla da dobije u tome na mestu predsednika Predsjedništva BiH imajući u vidu da je on svoju političku karijeru vezao za ideal ujedinjenja Srbije i Republike Srpske", kazao je lider LDP-a Čedomir Jovanović gosujući u Pressingu.

