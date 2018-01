Skupština KS danas nije usvojila Izvještaj o poslovanju JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu. 13 zastupnika je glasalo za, protiv je bilo 14, a dva zastupnika su bila suzdržana.

Arhiv / 24sata.info

Zastupnik Edin Forto kazao je da je "potreban radikalni zaokret u poslovanju Televizije Sarajevo, a da on nije vidljiv u izvještaju".



Zastupnik Zvonko Marić kazao je da bi Televizija Sarajevo trebala da predstavlja servis građana KS, međutim, da to u stvarnosti nije tako, prenosi Faktor.ba



- Poznato je da je ovaj Izvještaj u nekoliko navrata povlačensa sjednica bez obrazloženja, da bi se danas našao na Skupštini bez ikakvih promjena. To je ponižavajuće. TVSA je skoro čisto budžetska firma, ali ono što je najvažnije ne pružaju se kvalitetne usluge za građane. Bila su samo dva javna otvorena poziva, a znamo da su slabost ovog duštva javne nabavke i da svaka nejasnoća izaziva nepovjerenje građana. Tu je bilo slobdnih pogodbi, ima materijala za istražne organe i inspekcije. Navest ću jedan primjer nabavke kamere koje su baždarene od 0 do 30 stepeni. Kako je moguće tako nešto. To su kamere za mediteransku klimu, vrlo je upitna kvaliteta i nije uredu da se na taj način kupuje oprema za takvu skupu stvar kakva je televizija. Što se tiče programskog dijela, ni to nije u službi građana, jer se informacije naprosto cenzuriraju, dezinformiše se javnost. Cijeli svijet i sve agencije su objavile da se finale između Real Madrida i Juventisa igralo, i za cijeli svijet 4:1 je bio rezultatm a jedino na TV SA je nakon 24 sata objavljeno da je rezultat 2:0 – kazao je Marić.



Dodao je da je najgledaniji na TV SA, prijenos sjednice Skupštine KS.



- Toliki novci - oko 4 miliona KM po raznim osnovama im se daje, a oni koriste programe tuzlanskih i televizija drugih kantona. Ne mogu da proizvedu 24-satni program koji bi bio raznovrsan, a ne objavljuju informacije koje su bitne. To je potpuno neprofesionalno i drsko - kazao je Marić.



Zastupnik Mirsad Pindžo kazao je da je TV SA privatizovana televizija na budžetu KS.



- U informativnim emisijama možete čuti ne samo jednu političku opciju nego samo određene krugove iz te političke opcije. Kada je bilo škakljivih tema poput azila u prači i slično ja sam pitao ima li iko da li zna zašto nema prenosa sjednice Skupštine KS i niko mi nije znao odgovoriti, a sa TV SA su rekli da je to programska šema. Onda ja provjerim šta je to važnije od Skupštine KS i vidim da je to životinjski atlas. To su snimljenje emisije koje možete pustiti kad hoćete. Toliko o javnom servisu i informiranju građana. Što se nas tiče ovaj izvještaj ne može dobiti podršku – kazao je Pindžo.





24sata.info / Faktor.ba