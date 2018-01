Na redovnoj sjednici Skupštine Kantona 10, održanoj u ponedjeljak u Tomislavgradu, usvojena je deklaracija koja se odnosi na hašku presudu visokim hrvatskim dužnosnicima, konstrukciju o udruženom zločinačkom poduhvatu te o činu samoubistva generala Slobodana Praljka.

Foto: 24sata.info

Među ostalim, u Deklaraciji se navodi da hrvatski zastupnici u Skupštini ističu da "HR HB nije osnovana s namjerom odvajanja, nego s namjerom obrane hrvatskih područja" dok za Haški sud kažu "da je svojim odlukama pokazao da mu nije stalo do mira, pomirenja, a najmanje do istine".



"Hrvati u BiH su konstitutivan narod i nećemo dozvoliti daljnje pokušaje sustavnog diskriminiranja Hrvata", stoji uz ostalo u usvojenoj deklaraciji za koju je Klub Bošnjaka povukao pitanje vitalnog nacionalnog interesa.



Time se ova odluka upućuje na Ustavni sud FBiH koji će dati konačan sud spada li ta odluka u listu vitalnih nacionalnih interesa.



Deklaracija je, inače, na prijedlog kluba Hrvata naknadno uvrštena u dnevni red Skupštine. Skupština je usvojila danas i Odluku o doplatku za djecu. Njome se uređuje pravo na doplatak za djecu do navršene petnaeste godine života, koji iznosi 30 maraka mjesečno, zatim se postupak za ostvarivanje prava, način financiranja doplatka za djecu, te druga pitanja značajna za ostvarivanje navedenog prava u HBŽ-u.



Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama Kantona 10.





(FENA)