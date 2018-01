Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da planira da sa predsjednikom bh. entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom u aprilu posjeti Mostar.

"Dogovoriću sa Dodikom da obiđemo srpski dio Hercegovine, da vidimo šta možemo da pomognemo", rekao je Vučić za televiziju Happy.



Vučić je kazao da će ove godine biti održani izbori u Bosni i Hercegovini, navodeći da očekuje velike pritiske na Dodika.



"Ove godine imamo izbore u BiH i ne bih bio u koži ni Miloradu Dodiku ni drugim političarima, jer će pritisaka sa strane sigurno biti. Dogovorio sam se da Dodikom da Srpska nikada ne ide protiv Srbije i obrnuto. Imali smo pre godinu dana i zahteve da se privede predsednik RS Milorad Dodik. Iz Sarajeva je stigao taj zahtev...Pitao sam, ljudi šta hoćete... Hoćete da ne damo narodu da pređe granicu, šta je to što želite", rekao je Vučić i istakao da će pomagati RS-u koliko god može u sladu sa Dejtonskim sporazumom.



On je istakao da Srbija nikada neće ići protiv RS-a, niti RS protiv Srbije, dodajući da je to tekovina kojom svi treba da se ponose.







