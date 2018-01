Američki senator, demokrata Ben Cardin izjavio je da se u Srbiji i u Republici Srpskoj osjeća “snažan maligni utjecaj Rusije” uz napomenu da dok se predsjednik Srbije od 2012. godine najmanje 12 puta sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio je Jimmy Carter 1980. godine.

Foto: 24sata.info

Kako je rekao u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, SAD moraju biti više “fizički” prisutne u Srbiji i to na najvišoj razini, jer je Srbija veoma značajna zemlja u regiji, a bilateralni odnosi između SAD i Srbije izuzetno važni.



“Znam da su delegacije Kongresa bile u posjeti Srbiji, također sam i sam preko naše Helsinške komsije za sigurnost i suradnju u Evropi imao mnogo aktivnosti sa Srbijom i širom regijom. Zato mislim da bi i Bijela kuća trebala pokazati više interesa za Srbiju upravo preko posjeta najviše razine”, rekao je Cardin u intervjuu za RSE.



Cardin, koji je autor nedavnog izvještaja senatskog Odbora za vanjsku politiku o tome da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju pojačati prisustvo u Srbiji i široj regiji, kako bi se odgovorilo na sve snažniji ruski utjecaj, rekao da su SAD registrirale “povratak” Rusije na međunarodnu scenu.



“Nemamo nikakvu sumnju u to da je cilj Moskve na sve načine sprečavati evropsko jedinstvo. Moskva pokušava prepoznati gdje su rupe, pukotine, međuprostori, kako bi gospodin Putin pokušao na tim tačkama uspostaviti ili ojača rusku dominaciju. Vidjeli smo kako je Rusija koristila svoje trupe koje su trenutno u Gruziji, u Moldaviji, u Ukrajini; vidjeli smo kako širi svoju propagandu. Cilj svega toga je usporavanje širenja Evropske unije i NATO saveza ili kompromitiranje i degradiranje demokratskih institucija drugih zemalja”, rekao je Cardin.



Upitan šta bi konkretno SAD i EU trebale učiniti u Srbiji i ovoj regiji, Cardin je rekao da se u nedavno objavljenom izvještaju govori o tome šta treba prakticirati u regiji i drugim državama kako bi se osnažila odlučnost u suprotstavljanju ruskom miješanju.



“Nema nikakve sumnje u to da Sjedinjene Američke Države moraju posvetiti više resursa da bi se pomoglo zemljama regije da zaštite svoje demokratske institucije”, rekao je Cardin i dodao da se to odnosi na osnaživanje medija, slobodne izbore, da su potrebni transparentnost, antikorupcijski zakoni itd.



Govoreći o sredstvima koje Rusija koristi prilikom miješanja u unutarnju politiku drugih zemalja, Cardin je ponovio da je Putin aktivan u 19 zemalja i da u svakoj od njih ima isti politički plan ali da koristi različite alate.



“Neke od tih država poduzele su dramatične korake da minimiziraju utjecaj Rusije i to je urodilo plodom. Dakle, pojedine zemlje su tu lekciju savladale, ali moramo postići napredak i u drugim zemljama i regijama”, rekao je Cardin.

(24sata.info / SB)