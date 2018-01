Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je nakon osam godina blokade evropskog i NATO puta stranaka koje danas najglasnije iskazuju "lažnu" zabrinutost, uspjelo otkloniti naslijeđene zastoje i ubrzati bh. evropske integracije, istaknuo je danas predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u saopćenju.

Denis Zvizdić / 24sata.info

Na tu činjenicu podsjetio je nakon što su se danas pojavile informacije u pojedinim medijima o pismu koje je uputila Socijaldemokratska partija (SDP) u vezi sa Upitnikom koji BiH treba dostaviti Evropskoj komisiji.



Napomenuo je da je ovaj saziv Vijeća ministara uspio nadoknaditi nedostatak odgovornosti i nerad SDP-ovih kadrova, a SDP pokušava politikantskim saopćenjima ubijediti javnost u ispravnost njihovih stavova, prešućujući javnosti činjenicu da se odgovorima na pitanja iz Upitnika ne mijenjaju zakoni, niti se bilo šta prihvata, niti odgovori na pitanja imaju supremaciju nad važećim zakonskim okvirom.



Podvukao je da je Upitnik baziran isključivo na načelu ustavnih nadležnosti, visokom nivou stručnosti i na prikazu aktuelnog stanja u državi i na tim principima bazirani su i svi odgovori BiH.



Zbog toga, ali posebno zbog činjenice da je BiH u vrijeme SDP-ove vladavine stagnirala dok su ostale zemlje regiona napredovale, smatra Zvizdić da bi bilo neophodno da upravo SDP da javnosti precizan odgovor zašto su osam godina blokirali evropski i NATO put BiH.



- Ili odgovor na pitanje zašto rukovodeći kadrovi SDP-a nisu uradili ništa od obaveza koje je, posebno u periodu od 2010. do 2015., imala BiH u vezi sa EU integracijama? Šta su na evropskim integracijama BiH radili kadrovi SDP-a u vrijeme dok su susjedi BiH pravili progres i dobili kandidatski status: Crna Gora 2010., Srbija 2012., a Albanija 2014. godine - upitao je Zvizdić.



Mišljenja je da je odgovor na to pitanje da kadrovi SDP-a nisu ništa uradili u vezi EU integracija te zbog toga današnja "zabrinutost" SDP-a predstavlja vrhunac licemjerstva i pokušaj da se natjeraju bh. građani da zaborave katastrofalne rezultate SDP-ove vladavine koja će ostati upamćena po višegodišnjoj blokadi evropskog puta BiH.



- Još je drastičniji primjer SDP-ove blokade NATO puta BiH, što je bio očiti ustupak Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kao tadašnjem, a prema aktuelnim informacijama i tajnim sastancima lidera SDP-a i SNSD-a, i sadašnjem političkom partneru - smatra Zvizdić.



Naime, dodao je u saopćenju, da su kadrovi SDP-a i tada, kao i danas, bili i ostali "zabrinuti" za NATO proces, ali nisu pokrenuli, da bi se dodvorili Miloradu Dodiku, uknjižbu niti jedne lokacije kao uvjeta za aktivaciju Akcijskog plana (MAP) za članstvo u NATO-u.



Napomenuo je da su aktuelni saziv Predsjedništva i Vijeće ministara pokrenuli i završili registraciju više od 30 lokacija vojne imovine čime su stvoreni uvjeti za aktivaciju MAP-a, kao izuzetno važnog koraka BiH ka NATO integracijama.



Stoga je ponovio da će Upitnik ubrzo biti dostavljen Evropskoj komisiji, da će BiH dobiti kandidatski status čime će nepovratno biti potvrđena evropska perspektiva BiH, bit će aktiviran MAP za BiH što će biti naredni i ključni korak ka NATO integracijama i jačanju ambijenta mira, sigurnosti i stabilnosti.



- Građani BiH će, i to je najvažnija poruka za hronično neinformirani i politikantski SDP, dati konačni sud o radu ove vlasti - zaključio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u saopćenju za javnost.



(FENA)