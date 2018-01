U autorskom tekstu kolumnistice Anne Applebaum navodi se da je uočen sve izraženiji trend interesa ruskih vlasti za klubove koji se bave peintbolom, borilačkim sportovima i općenito aktivnostima koje uključuju mlade ljude i oružje.

Igra peintbol



Eplbaum navodi da se, nakon ruske kampanje širenja lažnih vijesti, preko koje se utjecalo na gotovo sve, ako ne i sve, izbore na Zapadu, od SAD do Francuske, Kremlj fokusirao na „mladiće fascinirane oružjem“.



U SAD i Velikoj Britaniji peintbol i igre u kojima se koriste vazdušne puške, koje su popularne toliko da se koriste i na dječijim rođendanima ili tokom aktivnosti tim bildinga, počele su privlačiti i Ruse.



U državama koje su se osamostalile nakon raspada Sovjetskog Saveza – Estoniji i Litvaniji, gdje postoje brojne grupe građana koji govore ruski jezik, aktivnosti Moskve su, tvrdi Eplbaum, još izraženije.



Stvar je, navodi ona, otišla toliko daleko da su vlasti tih država morale zabraniti manifestacije udruženja borilačkih sportova i njihova takmičenja, jer su se pojavili „osnovi sumnji“ da su ruski akteri koji su stigli iz Moskve, ustvari špijuni i eksperti za paravojne tehnike.



Eplbaum donosi i priču iz Mađarske, gdje je jedan 76 godina starac, poznat po pripadnosti neonacističkoj organizaciji, ubio policajca.



Istraga je razotkrila cijelu mrežu koja je stajala iza starca. Radilo se o mladim ljudima, fasciniranim oružjem i borilačkim sportovima, s direktnim i čvrstim vezama s ruskim obavještajnim centrima.



Slično je utvrđeno i u Njemačkoj. U toj je državi razbijena mreža 60 Sistema organizacija.



Sistema je ruska borilačka vještina samoodbrane koja polaznike podučava i vještinama lomljenja vrata golim rukama protivniku, davljenja rukama, u vodi...



Kada je u toj državi osnovana podružnica „Noćnih vukova“, zvona u obavještajnim strukturama Njemačke snažno su zazvonila.



- Naravno, ovdje se radi o malim grupama ljudi u državama koje su inače miroljubive. Mnogo ozbiljniji su izvještaji od prošle sedmice o utreniranim i, navodno, ruskim plaćenicima koji su uspostavili paravojne strukture u Bosni. Njihova zadaća je podrška separatističkom lideru bosanskih Srba.



Vijest je prvo izašla u lokalnim novinama. No, njenu tačnost potvrdile su vlasti BiH.



Promjene poretka



Jedan bh. ministar enertetike pojasnio je cijeli incident geopolitičkim riječnikom. On je nedvosmisleno novinaru britanskog lista Gardian rekao da je „ovo dio velike promjene geopolitičkog poretka“.



- Rusi, rekao je on Gardijanu, su odlučili da iskoriste svoju ulogu na Balkanu, kako bi obnovili sukobe u BiH – piše Eplbaum.



Ona upozorava i da „Rusija ima dugu historiju korištenja paravojnih formacija, zajedno s kampanjom dezinformiranja, korupcije i druge taktike, kako bi potkopala stabilnost država u svom susjedstvu.



- Okupacija Krima provedena je preko „malih zelenih ljudi“, ruskih vojnika koji su nosili uniforme bez oznaka – napisala je Eplbaum.



Do Trampa preko NRA



Eplbaum kroz cijeli tekst upozorava da se ruske subverzivne aktivnosti na Zapadu (i Balkanu), ne smiju potcijeniti.



Ističe da se običnom čovjeku neke stvari mogu učiniti nebitnim, ali precizira da se radi o vrlo pažljivo smišljenoj kampanji, kombinaciji malih i velikih koraka, koja daje rezultat.



- Jedan od kanala preko kojih su Rusi nastojali doći do Trampa (Trump) išao je i preko Nacionalne asocijacije za oružje (NRA).



U decembru je list New York Times objavio da je aktivnist ove organizacije Pol Erikson (Paul Erickson), maja mjeseca 2016. godine, poslao pismo jednom od Trampovih savjetnika u predsjedničkoj kampanji.



U njemu je izvijestio da „gaji sporedne kanale kominikacije i veza prema predsjedniku Rusije Putinu i Kremlju“. Ponudio je da organizira sastanak s ruskim zvaničnicima tokom konvencije NRA – navodi Eplbaum.



Ona navodi i da FBI vodi novu, veliku istragu koja za cilj ima da utvrdi da li je zvanična Moskva finansirala Trampovu kampanju koristeći svoje ljude u NRA.



