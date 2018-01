U razgovoru s novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, predsjednik stranke i hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je kako Hrvatska podupire BiH u njezinim reformskim naporima i europskom putu.

Andrej Plenković / 24sata.info

Bio je to Plenkovićev odgovor na novinarsko pitanje je li vrijeme da Hrvatska na neki način promijeni politiku prema BiH "budući da su sada svi zakopani u rovovima iz kojih nema naprijed", javila je Hina.



Vezano uz Izborni zakon BiH, hrvatski premijer rekao je kako bi Hrvatska voljela da se on promijeni tako da jamči legitimno zastupanje svih konstitutivnih naroda u Predsjedništvu BiH ili u Domu naroda. No, istaknuo je, to su odluke koje se moraju donijeti unutar institucija BiH i uz političku volju stranaka u toj zemlji.



Plenković smatra da je dobro što u utorak hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ide u posjet BiH gdje će, kako je rekao, prenijela jasne poruke prijateljstva, ali i interes za ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda.



Na pitanje jesu li se ispunili uvjeti da se sa Srbijom riješe otvorena pitanja vezana uz hrvatski teritorij s druge strane Dunava, Plenković je podsjetio kako je Hrvatska pozicija tu vrlo jasna – stanje kakvo je bilo 25. lipnja 1991. i katastarske granice.



Dodao je da će se nastaviti dijalog sa srbijanskom stranom, pri čemu će se inzistirati na poštovanju hrvatskog teritorija i zauzimati za nacionalne interese.



(FENA)