Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark kazao je da su vrata za BiH, kao buduću članicu EU, otvorena te da je način na koji će doći do tih vrata i preći prag - već jasno definiran.

Foto: 24sata.info

To je izjavio u pozdravnom obraćanju na novogodišnjem prijemu održanom večeras u Sarajevu, čiji je domaćin bio zajedno sa komandantom EUFOR-a u BiH generalmajorom Antonom Waldnerom.



Wigemark je ponovio stav od ranije, a to je da je lopta opet na bosanskohercegovačkom dijelu terena, odnosno da je sada sve u rukama predstavnika bh. vlasti.



- Bilo ko, ko se imalo razumije u fudbal, zna da je, da bi se postigao gol, potrebno da svi igrači sarađuju - naglasio je.



Osvrnuvši se na prošlu godinu, ocijenio da je previše energije utrošeno na jalove političke razgovore. Međutim, napomenuo je da ipak nisu izostali rezultati jer je usvojen set Zakona o akcizama te Ruralna strategija, što je dobra vijest za poljoprivredne proizvođače u BiH.



Za ovu godinu kazao je da će biti izuzetno važna za BiH te najavio da će u februaru Evropska komisija predstaviti novu strategiju za uspješno i ubrzano integriranje zemalja zapadnog Balkana, uključujući i BiH, kojima će vrlo jasno kazati šta se to očekuje od njih na putu evropskih integracija.



Najavio je da će tokom ove godine biti održan niz važnih događaja za zemlje u regionu, kao što je Samit EU - Zapadni Balkan, koji će biti održan u maju, u Sofiji.



- Nadamo se da će na ovom Samitu biti donesene važne odluke za sve zemlje zapadnog Balkana te da će Samit polučiti zanimljive i pozitivne rezultate - kazao je Wigemark.



Šef Delegacije rekao je da je umjereni optimista u pogledu perspektiva za ovu godinu te da je mišljenja da je, nezavisno od toga što je ova godina izborna, moguće ostvariti određene rezultate, pogotovo na evropskom putu BiH.



- Naravno, rezultati u procesu evropskih integracije zahtijevat će da političke stranke u BiH ostave svoje različite stavove po strani, bar kada je riječ o ključnim pitanjima koja se tiču evropskih integracija-istakao je Wigemark.



Zaključio je da nema spora kada je put ka EU u pitanju te da je zajednički stav da je EU cilj kojem teže svi u BiH.



Dodao je da izbori koji će biti održani za devet mjeseci ne bi trebali predstavljati nepremostivu prepreku za ostvarivanje rezultata.



Prisutnim se obratio i komandant EUFOR-a u BiH Waldner koji je pohvalio rad Oružanih snaga BiH (OSBiH) i pripadnika agencija za provođenje zakona, istakavši da izuzetno cijeni njihovu profesionalnost i odgovoran pristup poslu.



Ukazao je na odličnu saradnju pripadnika EUFOR-a u BiH sa OSBiH te pripadnicima agencija za provođenje zakona, što potvrđuje i prva zajednička vježba "Brzi odgovor 2017" te poručio da će EUFOR nastaviti da djeluje na ovaj način i u budućnosti.



Kao još jedan od primjera odlične saradnje sa agencijama i institucijama u BiH naveo je i nadgledavanje rješavanja više od 1.600 tona viškova municije te više od 100 inspekcija lokacija za skladištenje municije i naoružanja OSBiH.



Osim toga izvedene su i brojne aktivnosti obuke sa pripadnicima OSBiH, a najavio je da će ih tokom ove godine biti još i više.



Naglasio je da će EUFOR tokom 2018. godine zajedno sa partnerima nastaviti podržavati napore BiH na približavanju EU, kroz projekte kao što je razvijanje nove i održive strategije protuminskog djelovanja, zatim kroz nastavak projekta "EU Star" te kroz zajedničke vježbe sa OSBiH i agencijama za provođenje zakona u BiH.



(FENA)